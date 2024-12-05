TFF, İsrailli Oyuncuyu UEFA'ya Şikayet Etti

TFF, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında, İsrailli Gavriel Kanichowsky'nin asker selamı vermesi üzerine UEFA'ya başvuruda bulundu. TFF, oyuncu ve kulüp hakkında inceleme başlatılmasını talep etti.

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TFF, İsrailli Oyuncuyu UEFA'ya Şikayet Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin, Beşiktaş maçında attığı golün ardından vermiş olduğu asker selamı nedeniyle siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı için UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'na başvurdu. Söz konusu oyuncu ve kulübü hakkında inceleme başlatılmasını talep etti.

TFF, İsrailli Oyuncuyu UEFA'ya Şikayet Etti - Resim : 1

CHP DE BAŞVURU YAPMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, UEFA'ya başvurarak Beşiktaş ile Maccabi Tel-Aviv maçında asker selamı veren İsrailli futbolcunun cezalandırılmasını istemişti.

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