Beşiktaş Maçında İsrailli Futbolcudan Provokasyon! UEFA Ceza Verecek mi?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş'ın tarafsız bölge olan Macaristan'da karşılaştığı Maccabi Tel Aviv maçında skandal gündem oldu. İsrailli futbolcusu Gavriel Kanichowsky, siyah-beyazlılara attığı golden sonra asker selamı verip İsrail bayrağını gösterdi. Tepki çeken hareket sonrası gözler UEFA'ya çevrildi.

Beşiktaş Maçında İsrailli Futbolcudan Provokasyon! UEFA Ceza Verecek mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya geldi. giyen İsrail temsilcisinde forma giyen İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky, skandal bir harekete imza attı.

Beşiktaş Maçında İsrailli Futbolcudan Provokasyon! UEFA Ceza Verecek mi? - Resim : 1

ASKER SELAMI VERDİ

Maccabi Tel Aviv'in maçtaki ilk golünü 23. dakikada atan Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi. 27 yaşındaki İsrailli futbolcunun bu hareketi Türkiye'den büyük tepki aldı. UEFA'nın bu olayın ardından herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu oldu.

Beşiktaş Maçında İsrailli Futbolcudan Provokasyon! UEFA Ceza Verecek mi? - Resim : 2

UEFA BİZE CEZA VERMİŞTİ

UEFA A Milli Futbol Takımımızın futbolcularının Euro 2020 elemelerindeki Fransa ve Arnavutluk maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na 50 bin euro para cezası vermişti.

Beşiktaş Maçında İsrailli Futbolcudan Provokasyon! UEFA Ceza Verecek mi? - Resim : 3Öte yandan EURO 2024'te Macaristan'a attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı 2 maç men cezası verilmişti.

UEFA'dan Merih Demiral'a Ceza!UEFA'dan Merih Demiral'a Ceza!Spor

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