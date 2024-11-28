Hollanda'da Kazanan Çıkmadı! Galatasaray, AZ Alkmaar ile Berabere Kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. AFAS Stadı'nda saat ile 20.45'te başlayan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetti.

Karşılaşmanın 2. dakikasında ev sahibi AZ Alkmaar Sven Mijnans'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray ilk yarının son dakikalarında Victor James Osimhen'in 43. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Türkiye temsilcisi Galatasaray rakip kalede etkili olsa da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi kalesini de gole kapatan Galatasaray mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

İLK 11’LER

AZ Alkmaar: Zoet; Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Moller Wolfe; Clasie, Mijnans, Buurmeester; Lahdo, Van Bommel, Parrott.

Galatasaray: Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.

CANLI ANLATIM | AZ ALKMAAR 1-1 GALATASARAY

90' KIRMIZI KART | AZ Alkmaar'da Kees Smit, Elias Jelert'e yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

89' SARI KART | Davinson Sanchez sarı kart gördü.

87' SARI KART | Victor Osimhen, Kees Smit'in müdahalesi ile orta alanda yerde kaldı. Karar faul. Smit ve Osimhen pozisyonun ardından sarı kart gördü.

85' SARI KART | Galatasaray'da Dries Mertens sarı kart gördü.

75' Sara'nın sol kanattan yaptığı ortaya Abdülkerim kafayı vurdu, top direkten döndü.

73' SARI KART | Troy Parrott pozisyonun ardından sarı kart gördü.

68' Barış Alper sol kanattan ortasını yaptı, Osimhen'den önce Zoet topu yumruklayarak kornere gönderdi.

61' Ernest Poku sol kanattan hareketlendi ve kale ağzına ortaladı, Troy Parrott'tan önce Muslera topu kontrol etti.

44' GOL | Galatasaray durumu 1-1'e getirdi. Osimhen'in kafa vuruşunda savunmadan seken top ağlara gitti ancak hakem VAR'dan onay bekliyor. Çizginin geçtiğinin anlaşılmasının ardından GOL kararı verildi.

30' Sol kanattan Barış Alper'in ayak dışıyla yaptığı yerden ortaya kale ağzında Osimhen'den önce savunma müdahale etti.

29' AZ Alkmaar yine hızlı hücumda tehlikeli geldi. Kalabalık hücumda Seiya Maikuma'nın sağ kanattan yay bölgesine çevirdiği topa Ruben van Bommel'in yaptığı vuruşu farklı şekilde auta gitti.

28' Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Sara kafayı vurdu, yükselen topa kaleci yerdeyken bir kez de Osimhen kafayı vurdu ancak kaleci Zoet ayağa kalkarak top ağlarla buluşmadan golü engelledi.

25' Hızlı hücumda sağ kanattan topu taşıyan Ruben van Bommel, Yunus'tan sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Top direğin yanından auta gitti.

24' Kornerde kafalardan seken topu ceza alanı dışında önünde bulan Mertens'in vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.

14' Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Victor Osimhen kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

8' AZ Alkmaar gole çok yaklaştı. Hızlı hücumda Ruben van Bommel'in vuruşunu Muslera kurtardı, seken topta kale ağzından yapılan vuruşu yine Muslera kurtardı.

6' SARI KART | AZ Alkmaar'da sol çaprazdan ceza alanına giren Ruben van Bommel Davinson ile girdiği mücadelede penaltı bekledi ancak hakem, aldatmaya yönelik hareket sebebiyle Ruben van Bommel'e sarı kart gösterdi.

1' GOL | AZ Alkmaar 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen hızlı hücumda AZ Alkmaar'da şutu çeken Mayckel Lahdo'nun şutu Muslera'dan sekti. Seken topu Sven Mijnans ağlara gönderdi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi! Başarılar Galatasaray...