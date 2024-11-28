Kartal Ağır Yaralı! Beşiktaş Maccabi Engelini Geçemedi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, güvenlik tedbirleri nedeniyle Macaristan'da seyircisiz oynadı. Debrecen şehrindeki karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetti. Maçı 3-1'lik skorla İsrail temsilcisi kazandı.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile.

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Kanichowsky, Van Overeem, Patati, Peretz, Davida, Turgeman.

CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 1-3 MACCABİ TEL AVİV

90' Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

89' Hakem Simone Sozza, Davida'nın çektiği şutta Mert Günok'tan seken topun Emirhan Topçu'nun eline çarptığı yönünde uyarı gelmesi sonrası VAR odasıyla iletişim halinde.

88' Davida'nın sağ kanatta Sissokho ile paslaşmasının ardından Davida, ceza sahasının sağ tarafından şutunu çekti. Kaleci Mert Günok topu kurtararak topu kornere gönderdi.

87' Maccabi'de Turgeman ve Patati yerine Madmon ile Addo oyuna dahil oldu.

84' Mustafa Erhan rakip ceza sahasında rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

83' Beşiktaş'ta Masuaku yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna dahil oldu.

83' Hakem Simone Sozza, VAR incelemesinin ardından Maccabi'nin attığı golde faul olmadığını tespit etti ve golü verdi.

82' Emirhan Topçu'ya gol öncesi faul yapıldığı gerekçesiyle itiraz eden Gedson Fernandes sarı kart gördü.

80' GOL | Patati, Maccabi'nin üçüncü golünü kaydetti.

73' Davida'nın ceza sahasının sağından sol ayak içiyle çektiği şut uzak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

70' Ciro Immobile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

69' Immobile, yayda topa sahip oldu ve solunda bulunan Semih'e yerden pas verdi. Semih'in sağ ayak içiyle çektiği şut Maccabi savunmasının eline çarptı pozisyonun ardından hakem Simone Sozza penaltı noktasını işaret etti.

66' Maccabi'de Peretz ve Jehezkel yerine Nachmias ile Sissokho oyuna dahil oldu.

65' Peretz'in sağ kanattan penaltı noktasına çevirdiği topta Van Overeem, bekletmeden sağ ayak içiyle şutunu çekti fakat top yandan dışarı çıktı.

62' Emirhan'ın sol kanattan açtığı ortada Rafa Silva penaltı noktasında yükselerek kafa vuruşunu yaptı fakat top kaleci Mishpati'de kaldı.

60' Mücadelede son yarım saatlik bölüme girdik.

59' Gedson ile sol kanattan gelişen atakta Gedson penaltı noktasına çevirdi. Ndour'un vuruşunda top savunmadan geri gelerek Immobile'nin önünde kaldı. Yaşanan karambolde Ndour topu ağlarla buluşturdu fakat pozisyonun ardından Immobile için ofsayt bayrağı kalktı.

56' Rafa Silva'nın rakip ceza sahasına koşu yapan Gedson'a verdiği derin topta Gedson'un rakibine faul yaptığını belirleyen hakem Simone Sozza, sebest vuruş kararı verdi.

55' Salih Uçan, orta alamda topu kazanarak yaydan sol ayak üstüyle şutunu çekti fakat top üstten dışarı çıktı.

51' Semih Kılıçsoy'un sol kanattan açtığı ortada top kaleci Mishpati'de kaldı.

50' Peretz'in yaydan sağ ayak içiyle çektiği şut savunmada Emirhan'a çarparak dışarı gitti. Maccabi, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

46' Beşiktaş'ta Uduokhai, Rashica ve Joao Mario oyundan alındı. Yerlerine Tayyip Talha, Ndour ile Salih Uçan dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' GOL | Peretz'in attığı gol ile Maccabi öne geçti.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

42' Beşikatş'ta Masuaku sarı kart gördü.

39' Maccabi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa sahip olan Semih Kılıçsoy, orta alandan hücum kaleye koşu yapan Rafa Silva'ya harika bir pas attı. Rafa, Maccabi savunmasında Stojic'i geçerek kaleci Mishpati ile karşı karşıya kaldı. Rafa sağ ayak içiyle yerden çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

38' GOL | Rafa Silva, beraberlik golünü kaydetti.

32' Van Overeem, Beşiktaş yarı alanında Joao Mario'ya faul yaptı.

30' Davida'nın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Uduokhai araya girerek topu kornere gönderdi. Maccabi, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

26' Jehezkel'in sol kanattan çizgiye inip açtığı ortada topa kimse dokunamadı ve savunmamız ters kanatta topa sahip oldu.

25' Semih Kılıçsoy, sol kanattan ceza sahasına girmek istedi fakat Maccabi savunması araya girdi ve topu sol kanattan taca gönderdi.

23' GOL | Kanichowsky, Maccabi Tel Aviv'i öne geçiren golü kaydetti.

20' Beşiktaş'ta sakatlanan Paulista oyundan çıkarken Emirhan dahil oluyor.

16' Temsilcimiz Beşiktaş'ta Paulista, Turgeman ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Simone Sozza oyuna sağlık ekiplerini davet etti.

15' Rafa Silva, orta sahada Patati'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

14' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Masuaku, sol kanattan ortasını açtı fakat savunmaya çarpan top dışarı gitti. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

13' Masuaku, orta alanın sol tarafında Lamkin'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

11' Maccabi'de Davida, sol kanattan hareketlenerek yayda bulunan Turgeman'a yerden pas verdi. Turgeman'ın sağ ayak içiyle çektiği şut yandan dışarı gitti.

6' Svensson, kendi yarı alanının solunda Patati'ye faul yaptı.

4' Gedson Fernandes, orta alanda Stojic'e faul yaptı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.