RTÜK Ceza Vermişti! S Sport'tan Flaş Karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınlarında yasa dışı bahis reklamı yayınladığı gerekçesiyle Saran Medya’ya ait S Sports kanalına üst sınırdan para cezası kesmişti.

RTÜK cezası sonrasında kanal yönetiminden flaş bir açıklama geldi. S Sports, İtalya Serie A ve İspanya La Liga maçlarının yayınlarını durdurma karar aldığını duyurdu.

“YAYINLAMAMA KARARI ALMAK ZORUNDA KALDIK”

S Sport ve S Sport Plus'tan yapılan açıklamada alınan karar şöyle duyuruldu:

Kamuoyunun Dikkatine, 25 Kasım 2024 tarihindeki kamuoyu açıklamamızda belirttiğimiz gibi, yayıncısı olduğumuz La Liga ve Serie A maçlarındaki sanal reklamlara ilişkin tüm haklar ve buna bağlı gelirler ilgili liglere aittir.

Bu liglerden yasadışı bahis reklamlarından arındırılmış sinyal göndermeleri talebimiz reddedilmiş; Türkiye’ye gönderilen sinyalin, Türkiye dahil birçok ülkeye aynı anda ve aynı içerikte gönderildiği ve yayıncı kanalların bu sinyale müdahale etme hakkının olmadığı ilgili ligler tarafından yazılı olarak tarafımıza beyan edilmiştir.

Kamuoyu açıklamamızda bunları net bir şekilde ifade etmemize rağmen, maalesef sosyal medyada grubumuzu karalayan paylaşımlar devam etmiş ve eksik bilgi ile kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki: içinde bulunulan ve tüm sektörü ilgilendiren bu durum bütün resmi kurumlarla ve ilgili paydaşlarla defalarca paylaşılmıştır. Buna karşın, dün RTÜK’ün tarafımıza ceza kestiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu cezanın bize tebliğ edilmesini beklerken, bu yayınların devamı halinde yasal olarak para cezasından çok daha ağır müeyyidelere maruz kalabileceğimiz için bu hafta sonu La Liga ve Serie A maçlarını yayınlamama kararı almak zorunda kaldığımızı üzülerek bildiririz.