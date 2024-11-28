FIFA Dünya Sıralaması Güncellendi: A Milli Futbol Takımı 2 Basamak Geriledi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Kasım ayı dünya sıralamasını yayımladı. Açıklanan verilere göre A Milli Futbol Takımı, Kasım ayında 2 basamak gerileyerek 28'inci sırada yer aldı.

FIFA Dünya Sıralaması Güncellendi: A Milli Futbol Takımı 2 Basamak Geriledi

7Türkiye'nin bin 537 puanla 28'inci basamakta yer aldığı sıralamada, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan iki basamak yükselerek bin 517 puanla 30. oldu.

FIFA Dünya Sıralaması Güncellendi: A Milli Futbol Takımı 2 Basamak Geriledi - Resim : 1

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan Kasım ayı sıralamasında ilk 5'te bulunan ülkeler değişmedi. Copa America şampiyonu Arjantin bin 867 puanla birinciliğini korurken, Fransa bin 859 puanla 2., EURO 2024 şampiyonu İspanya bin 853 puanla 3., İngiltere bin 813 puanla 4., Brezilya ise bin 775 puanla 5. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 12 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.

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Kaynak: AA-İHA

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