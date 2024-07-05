UEFA'dan Merih Demiral'a Ceza!

Son dakika haberi... UEFA, Türkiye-Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması nedeniyle 2 maç ceza verdi. Demiral'a ceza verilme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu cezayı CAS'a götürecek.

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UEFA'dan Merih Demiral'a Ceza!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

UEFA'DAN AÇIKLAMA

UEFA Disiplin Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Merih Demiral'a yöneltilen suçlamalara ve cezaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Genel davranış ilkeleri, Madde 11(1), temel terbiye kurallarının ihlali, DR'nin 11(2)(b) maddesi, bir spor etkinliğinin spor dışı nitelikteki gösteriler için kullanılması, Madde 11(2)(c), futbol sporunu itibarsızlaştırmak, Madde 11(2)(d). Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması nedeniyle, aksi takdirde oynama hakkı bulunan toplam iki (2) UEFA temsili takım müsabakası maçından men edilmesine karar verildi."

FORMA GİYEMEYECEK

Karar değişmediği takdirde Merih Demiral, çeyrek finaldeki Hollanda ve milli takımın tur atlaması durumunda yarı final maçında oynayamayacak.

CAS'A GÖTÜRÜLECEK

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu cezayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götürecek.

30 SAYFALIK SAVUNMA

Ayrıca TFF, yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma dosyasını UEFA Disiplin Kuruluna göndermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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