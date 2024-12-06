Michelin Rehberi 2025 Seçkisi Açıklandı: Türkiye'de İki Yeni Restoran Listeye Girdi

Dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemlerindenMichelin Rehberi 2025 İstanbul-İzmir-Muğla seçkisi, Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'ta düzenlenen törenle açıklandı. 2025 İstanbul, İzmir ve Muğla seçkisine ikisi Michelin yıldızlı olmak üzere 32 yeni restoran dahil edildi. Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı İstanbul'da 77, İzmir'de 24 ve Muğla'da 31 olmak üzere toplam 132'ye ulaştı.

Michelin Rehberi müfettişleri tarafından yeni keşfedilen bu restoranlar arasında 2'sine Michelin Yıldızı, 8'ine Bib Gourmand ve 6'sına Michelin Yeşil Yıldız verildi. Aynı zamanda Michelin Rehberi 2023 ve 2024'te bir yıldız alan tüm restoranlar yıldızlarını bu yıl da muhafaza etti.

TURK FATİH TUTAK, İKİ YILDIZINI KORUYOR

Bu yıl tek Michelin yıldızı, İstanbul'daki Casa Lavanda'ya ve İzmir'deki Narımor'a verildi. İstanbul'da Araka, Arkestra, Mikla, Neolokal, Nicole ve Sankai by Nagaya, Bodrum'da Kitchen by Osman Sezener ve Maçakızı, İzmir'de OD Urla, Teruar Urla ve Vino Locale yıldızlarını korudu. Ayrıca, yerel mutfak sahnesinin zirvesinde yer alan İstanbul'daki Turk Fatih Tutak iki Michelin yıldızı ile tavsiye edilmeye devam ediyor.

Michelin Rehberi seçkisinde çevreye duyarlı gastronomi konusunda en kararlı restoranlara verilen Yeşil Yıldız bu yıl, İstanbul'da Casa Lavanda'nın yanında The Barn ve Telezzüz'e, Muğla'da Mezra Yalıkavak (Bodrum) ve Agora Pansiyon (Milas) ve İzmir'deki Asma Yaprağı adlı işletmeciye takdim edildi.

BIB GOURMAND RESTORAN SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Gurmeler ve gezginler tarafından takdir edilen bir derecelendirme olan Bib Gourmand ödülüne de bu yıl Arka Ristorante Pizzeria, Ali Ocakbaşı, Aslında Meyhane, Tatbak, Araf İstanbul, Nazende Cadde, Beynel, Yeşil Yıldız ödüllü Asma Yaprağı ve Agora Pansiyon değer görüldü. Seçkiye yeni eklenen restoranlarla ve derecelerini bir yıl daha koruyan restoranlarla birlikte 2025 seçkisinde Bib Gourmand restoran sayısı İstanbul'da 14, İzmir'de 8, Muğla'da 5 olmak üzere toplam 27'ye yükseldi.

Michelin Rehberi'ne tavsiye edilen işletmelere ise 22 restoran dahil oldu. İzmir'den Birinci Kordon Balık Restoran, Gula Urla, Hus Şarapçılık, Kasap Fuat Çeşme, Ortaya Alaçatı ve Scappi, İstanbul'dan The Barn, Telezzüz, Apartıman Yeniköy, Herise İstanbul ve Lokanta by Divan, Muğla'dan ise Divia by Maksut Aşkar, Barbarossa, Karnas Vineyards, Kornel, Lucca By The Sea, Oi Filoi, Oro by Alfredo Russo, Mori, The Red Balloon Yalıkavak ve Mezra Yalıkavak tavsiye listesinde yer aldı.

YETENEKLİ PROFESYONELLER İÇİN ÜÇ ÖZEL ÖDÜL

Bu yıl 2025 Michelin Sommelier Ödülü, yıldızlı OD Urla restoranının sahibi Yunus Öztürk'e takdim edildi. Michelin yıldızlı restoran Nicole'un servis ekibi de 2025 Michelin Servis Ödülü ile onurlandırıldı. 2025 Michelin Genç Şef Ödülü ise Bodrum'daki Yeşil Yıldızlı Mezra Yalıkavak restorandan Serhat Doğramacı'nın oldu. Michelin Guide İstanbul, İzmir, Muğla'daki tüm restoran önerilerine Michelin Guide internet sitesi ve mobil uygulamalarından erişilebiliyor.

Michelin Yeşil Yıldızı alan restoranlar

İstanbul

Telezzüz - Bahtiyar Büyükduman

Casa Lavanda - Emre Şen

The Barn - Buğra Özdemir

İzmir

Asma Yaprağı - Ayşe Nur Mıhçı

Muğla

Agora Pansiyon - Özgün Serçin

Mezra Yalıkavak - Serhat Doğramacı

Bib Gourmand ödülü alan restoranlar

İstanbul

Ali Ocakbaşı

Araf İstanbul

Nazende Cadde

Tatbak

İzmir

Aslında Meyhane

Asma Yaprağı

Muğla

Agora Pansiyon

Beynel

Arka Ristorente Pizzeria Bodrum

Tavsiye listesine eklenen restoranlar

İstanbul

The Barn - Buğra Özdemir

Telezzüz - Bahtiyar Büyükduman

Apartıman Yeniköy - Burçak Kazdal

Çok Çok Pera - Khun Nuch

Herise İstanbul - Bahadır Boğatır, Asude Akınlı Boğatır

Lokanta by Divan - Volkan Arık

İzmir

Birinci Kordon Balık Restoran - Muhammet İnce

Gula Urla - Miray Çanlı

Hus Şarapçılık - Efe Özbaş, Nur Özcan, Doğukan Buyruk

Kasap Fuat Çeşme - Serhat Yelmen

Ortaya Alaçatı - Burakhan Akçe

Scappi - Antonio Dimitri

Muğla

Dıvıa By Maksut Aşkar - Maksut Aşkar

Barbarossa - Dımıtris Nikolis

Karnas Vineyards - Aslı Mutlu

Kornel - Zişan Altıncaba

Lucca By The Sea - Tuncay Uçar

Oı Filoi - Volkan Akdamar

Oro By Alfredo Russo - Andrea Rossa

Mori - Sinan Yumuk

The Red Balloon Yalıkavak - Ulaş Durmaz

Mezra Yalıkavak - Serhat Doğramacı

MICHELIN YILDIZI NEDİR?

Michelin Rehberi’nin yer aldığı ülkelerde her yıl açıklanan yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.

Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor. İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor. Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.

Kaynak: AA