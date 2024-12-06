Otogarda Hareketli Dakikalar: 'Yılancı Osman' Ortalığı Birbirine Kattı

Adana'da "Yılancı Osman" olarak bilinen Osman Aslan'ın ayran tezgahına zabıta tarafından el konuldu. Tezgahına el konulan Yılancı Osman ortalığı birbirine kattı. O anlar anbean kaydedildi.

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Sosyal medyada, ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan'ın Merkez Otogarı'ndaki tezgahına zabıta tarafından el konulmak istendi.

Zabıtlara direnen Aslan, tezgahına zarar vererek ortalığı birbirine. Polis ekibinin Aslan'ı kontrol altına alıp, uzaklaştırmasının ardından zabıta, tezgahı kamyonete yükleyerek bölgeden götürdü.

Otogarda Hareketli Dakikalar: 'Yılancı Osman' Ortalığı Birbirine Kattı - Resim : 1

Öte yandan Osman Aslan’ın tezgahına zarar verip, ekiplere zor anlar yaşatması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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