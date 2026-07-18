17 Yıl Ceza Almıştı... Yargıtay'dan Nevzat Bahtiyar Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nitelikli kasten öldürmeye yardım' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar hakkında tebliğname hazırladı. Hazırlanan tebliğname, inceleme yapılması ve karar verilmesi amacıyla Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Tebliğnamede, Cumhuriyet savcısı, sanık müdafileri ile katılan tarafların temyiz itirazlarının büyük bölümünün yerinde görülmediği belirtilerek, Nevzat Bahtiyar hakkında verilen 17 yıllık hapis cezasının hukuka uygun olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Bununla birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinin hukuka aykırı olduğu belirtilen tebliğnamede, bu eksikliğin düzeltilerek hükmün onanması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertumaz Deresi'nde cansız bedeni bulundu. Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran 'iştirak halinde kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Cesedi dere yatağına gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar'a ise, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi anne, amca ve ağabeyin cezalarını onarken, Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı az bularak dosyayı Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Nisan 2026'da yeniden yargılanan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın 'nitelikli kasten öldürmeye yardım' suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karar ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Kaynak: Haber Merkezi