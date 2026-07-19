Aydın'da Acı Olay: Nehirde Akıntıya Kapılan 4 Çocuktan 2'si Kayboldu
Aydın'da serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren 4 çocuktan 2'si akıntıdan kurtarıldı, 2 çocuk kayboldu. Ekipler, barajlardan su akışı durdurularak arama çalışmalarını sürdürüyor.
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Aydın'da Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne serinlemek için giren 11 yaşındaki Ş.Ö. ile 15 yaşındaki E.K. ve beraberlerindeki 2 çocuk akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 ÇOCUK İÇİN ARAMA SÜRÜYOR
Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si sudan kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaybolan Ş.Ö. ile E.K'nin bulunması için yürütülen arama çalışmalarına nehre kaynak oluşturan barajların suyu kesilerek devam ediliyor.
Kaynak: AA-DHA
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