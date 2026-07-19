TÜRKPATENT'e Dikkat Çeken Başvuru: 'Yeni Parti' Detayı Kulisleri Hareketlendirdi

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CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan tartışmalar sürerken, Özgür Özel'in yeni parti hazırlığında olduğu iddialarını güçlendiren yeni bir gelişme yaşandı. tv100'ün haberine göre Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) 'Yeni Parti' adıyla marka tescil başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Başvurunun 17 Temmuz 2026 tarihinde 2026/092696 numarasıyla kayda geçtiği görüldü.

ÖZEL'İN PARTİSİ Mİ?

Siyaset kulislerinde, söz konusu başvurunun Özgür Özel'in kuracağı öne sürülen yeni partiyle bağlantılı olduğu iddia edilirken, bu yönde resmi bir doğrulama yapılmadı. Öte yandan, 'Yeni Parti' ismi için 2019, 2020 ve 2025 yıllarında da farklı alanlarda başvurular yapıldığı, ancak bu başvuruların TÜRKPATENT tarafından reddedildiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi