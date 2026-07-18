CHP’de Düğüm Eylülde Çözülecek: Yönetimin Kaderini Yargıtay Belirleyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'na şaibe karıştığı iddiasıyla 21 Mayıs’ta verdiği mutlak butlan kararı 56 gün sonra dün, temyiz incelemesi için Yargıtay’a ulaştı.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, dosyanın tetkikini Yargıtay 3. Hukuk Dairesi yapacak. 20 Temmuz’da başlayacak adli tatile sayılı günler kala Yargıtay’a ulaşan dosyanın incelemesinin 1 Eylül sonrasına, yeni adli yıla kalması bekleniyor. Yasada, adli tatilde bakılacak davaların açıkça belirlendiğine, bu davanın adli tatilde görülebilecek temyiz incelemesi kapsamında yer almadığına dikkat çeken hukukçular, bundan dolayı Yargıtay’ın 1 Eylül’e kadar bu dosyayı incelemeyeceğini ifade ediyor.

YARGITAY'IN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Hukukçulara göre Yargıtay’ın önünde iki seçenek bulunuyor. Yargıtay’ın, Bölge Adliye Mahkemesinin kararını hukuka uygun bularak onaması durumunda kurultay tamamen geçersiz sayılacak. Mahkemenin aldığı “karar kesinleşinceye kadar eski yönetimin tedbiren görevde kalması” yönündeki geçici tedbir kararı işlevini tamamlayacak ve ortadan kalkacak. Esastan onanan karar doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi artık geçici olarak değil, hukuki zorunluluk gereği kalıcı olarak yönetime gelecek. Bu durumda görev devrini alan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, partiyi yasal süreler içinde yeni bir genel başkan ve parti meclisi seçimi yapmak üzere kurultaya taşımakla yükümlü olacak.

İSTİNAF, KARARINDA DİRENEBİLİR

Yargıtay’ın, kurultay sürecinde mutlak butlan gerektirecek hukuka aykırılıklar veya usulsüzlükler olmadığına hükmederek kararı bozması halinde ise Özgür Özel ve yönetimi görevine geri dönecek. Ancak Yargıtay’ın bozma kararı vermesi halinde Bölge Adliye Mahkemesinin karara direnme ihtimali de bulunuyor. Mahkeme kararında direnirse dosya, bu defa Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun önüne gidecek. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun vereceği karar ise kesin ve bağlayıcı olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi