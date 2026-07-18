Yavuz Bingöl’den Kötü Haber: Konserini İptal Etti, Ameliyata Alınacak

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Ünlü türkücü Yavuz Bingöl, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Malatya’da planlanan konserini iptal etmek zorunda kaldı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla hayranlarına seslenen sanatçı, ameliyat olacağını duyurdu.

61 yaşındaki Bingöl, paylaştığı videoda sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek, doktorunun seyahat etmesine izin vermediğini belirtti. Bu nedenle Malatya konserine katılamayacağını ifade eden sanatçı, ilerleyen dönemde dinleyicileriyle yeniden buluşmayı umut ettiğini dile getirdi.

Sanatçının açıklaması sonrası sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşılırken, hayranları Bingöl’e desteklerini iletti. Yavuz Bingöl’ün ameliyat sürecine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi