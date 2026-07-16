Senfonide Çifte Büyü! Ebru Yaşar'dan Ayvalık'ta Unutulmaz Konser

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, büyük ilgi gören senfoni konserleriyle hem kulaklara hem de gözlere hitap etmeye devam ediyor. Ayvalık Amfi Tiyatrosu’nda muhteşem performansı ve göz alıcı sahne tarzıyla izleyicilerden tam not alan başarılı sanatçı, senfoni konserlerinin kendisi için bambaşka bir deneyim olduğunu söyledi.

'NORMAL KONSERLERİMDEN BİLE DAHA FAZLA KEYİF ALIYORUM'

Senfonik düzenlemelerin şarkılara yeni bir ruh kattığını belirten Yaşar, “Normal orkestramla verdiğim konserlerden bile daha fazla keyif alıyorum. Keşke bu 60 kişilik senfoni orkestrasını her yere götürebilsek. Çok büyük ve maliyetli bir organizasyon ama bu heyecanı Türkiye’nin dört bir yanında yaşatmayı çok isterim” dedi.

'MÜZİĞİN DİLİ TEK'

Senfoni konserlerinin şarkıları evrensel bir boyuta taşıdığını söyleyen sanatçı, “Dünyada farklı diller konuşuluyor ama müziğin dili tek. Notalar ortak. Senfoniyle birlikte eserler bambaşka bir kimlik kazanıyor. Söylerken adeta uçuyorum” ifadelerini kullandı.

SAHNE ŞIKLIĞI DA TAM NOT ALDI

Ebru Yaşar, etkileyici performansının yanı sıra sahne kostümüyle de gecede çok konuşuldu. Güzel şarkıcı, pudra tonlarındaki özel tasarım straplez model elbisesi ile sade ve zarif bir görünüm elde etti. Kum saati görünümünü uzun pelerini ile de hareketlendirdi.

YENİ PROJELER GELİYOR

Yoğun konser temposuna rağmen üretmeye devam ettiğini belirten başarılı sanatçı, “6+1” adını verdiği YouTube projesinde sevdiği müzisyenlerle düetler yaptığını açıkladı. Yaşar, “Önümüzdeki haftalarda izleyiciyle buluşacak. Ardından da yeni sürpriz projelerimiz olacak” diyerek hayranlarına müjde verdi.

YAPAY ZEKÂYA SICAK BAKIYOR

Teknolojiyi yakından takip ettiğini belirten Yaşar, yapay zekânın müzik dünyasında önemli bir gelişim olduğunu ancak sahnedeki duygunun yerini alamayacağını vurguladı. “Şimdilik yapay zekâyla düet planlamıyorum. Gerçek sanatçı arkadaşlarımla yeni düetler yapmaya devam edeceğim” dedi.

Bu senfoni serisiyle müzikal kariyerinde yeni bir sayfa açan Ebru Yaşar, hem güçlü yorumuyla hem de zarafetiyle yaz konserlerine damgasını vurmaya devam ediyor. İyi Finans Ebru Yaşar Senfoni Konserleri; sırayla 21 Ağustos’ta Antalya Aktüel Sahne’de, 23 Ağustos’ta İzmir Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda ve 12 Eylül’de Gaziantep Odeon Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi