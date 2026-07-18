Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıkladı: Yıllarca Çözülemeyen 6 Faili Meçhul Cinayette Şok Gelişme

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Adalet Bakanlığı, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik devrim niteliğinde sonuçlar elde etti. İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla tam bir koordinasyon içinde yürütülen operasyonlarda, aradan geçen uzun yıllara rağmen hiçbir suçun cezasız kalmayacağını bir kez daha ortaya koydu. Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, DNA eşleştirmelerinden baz istasyonu analizlerine, yapay zeka destekli kriminal incelemelerden itiraflara kadar modern tüm imkanları seferber ederek raflarda kalan dosyaları yeniden açtı.

6 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET AYDINLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaletin hafızasının güçlü olduğunu vurgulayarak, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar süreceğiz. Hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı. Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, çözülen karanlık dosyaların detayları şöyle:

Balıkesir (21 Yıl Sonra): 21 yıl önce bir evin kundaklanması sonucu hayatını kaybeden çocuk Esra Aşık’ın dosyasında, daha önce kapatılan soruşturma yeni delillerle sil baştan açıldı ve baş şüpheli tutuklandı.

21 yıl önce bir evin kundaklanması sonucu hayatını kaybeden çocuk Esra Aşık’ın dosyasında, daha önce kapatılan soruşturma yeni delillerle sil baştan açıldı ve baş şüpheli tutuklandı. Denizli (20 Yıl Sonra): İş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak katledilen Mehmet Ali Türkmen cinayeti, tanıkların yeniden dinlenmesi ve geçmişe dönük HTS/baz analizlerinin eşleştirilmesiyle çözüldü; 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak katledilen Mehmet Ali Türkmen cinayeti, tanıkların yeniden dinlenmesi ve geçmişe dönük HTS/baz analizlerinin eşleştirilmesiyle çözüldü; 2 şüpheli cezaevine gönderildi. Hatay (14 Yıl Sonra): 14 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Selbi Uyğur’un öldürüldüğü alınan bir itirafla netleşti. Yapılan kazılarda bulunan kemiklerin DNA'sı Uyğur ile eşleşti.

14 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Selbi Uyğur’un öldürüldüğü alınan bir itirafla netleşti. Yapılan kazılarda bulunan kemiklerin DNA'sı Uyğur ile eşleşti. İstanbul Bayrampaşa (12 Yıl Sonra): 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'ın katili, olay yerinde yıllar önce bırakılan biyolojik bulguların modern DNA veri tabanıyla eşleştirilmesi sayesinde yakalandı.

12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım'ın katili, olay yerinde yıllar önce bırakılan biyolojik bulguların modern DNA veri tabanıyla eşleştirilmesi sayesinde yakalandı. Samsun (19 Yıl Sonra): Ali Sarıoğlu’nun öldürülmesi olayında, polisi yanlış yönlendirmek için yapılan sahte ihbarın kaynağı 19 yıl sonra dijital izlerle tespit edildi; 4 zanlı tutuklandı.

Ali Sarıoğlu’nun öldürülmesi olayında, polisi yanlış yönlendirmek için yapılan sahte ihbarın kaynağı 19 yıl sonra dijital izlerle tespit edildi; 4 zanlı tutuklandı. İstanbul Fatih (10 Yıl Sonra): Yusuf Sayaner’in 10 yıl önceki ölümü üzerindeki sis perdesi, yeniden yürütülen sorgu süreçlerinde şüphelinin suçunu itiraf etmesiyle kalktı.

KURUMLARA TEŞEKKÜR

Bakan Gürlek, bu tarihi başarıda emeği geçen İstanbul, Çarşamba, Balıkesir, Denizli ve Hatay Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür etti. Ayrıca teknik incelemeleriyle düğümü çözen BTK, Adli Tıp Kurumu ve kriminal polis laboratuvarlarına şükranlarını sunan Gürlek, acılı ailelerin her zaman yanında olacaklarını ve adaletin er ya da geç tecelli edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla tam bir koordinasyon ve ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir eş güdüm hâlinde, faili meçhul suçların aydınlatılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla çalışıyoruz.



Adalet… — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 18, 2026

Kaynak: Haber Merkezi