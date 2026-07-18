Özgür Özel Yeni Parti Kuruyor: Bina ve Logo Detayı Ortaya Çıktı

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Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevine gelmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan tartışmalar sürüyor. Kongrenin iptaliyle genel başkanlık koltuğundan ayrılan ve CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel’in yeni parti çalışmalarının hız kazandığı iddia edildi. Gelişmeler tv100 ekranlarında yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında değerlendirildi.

İŞTE ÇARPICI DETAYLAR

Tv100 muhabiri Gül Gündüz’ün edindiği bilgiler şöyle:

* Özgür Özel kanadı yeni parti binası için hazırlıkları hızlandırıyor.

* Logoda kırmızı-beyaz renkler yer alacak.

* Bina, diğer siyasi partilerin de yoğun olarak bulunduğu Ankara’daki Mustafa Kemal Mahallesi'nde.

* Yeni partinin binası Gelecek Partisi’nin ilk kullandığı bina olacak.

'YÜRÜYÜŞ İSMİNDEN VAZGEÇİLDİ'

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, geçtiğimiz günlerde tv100 ekranlarında, Özel’in kurması beklenen yeni partisinin ‘Yürüyüş’ olarak belirlenen isminden Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’nü andırabilme ihtimali nedeniyle vazgeçildiğine dair kulis bilgisini aktarmıştı. Kelkitlioğlu, partisinin isminin ‘Yeni Parti’ olabileceğini söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi