Kulislerde 'Transfer' Hareketliliği: AK Parti'ye Katılacağı İddia Edilen Vekil Telefonlarını Kapattı

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor. Gürban'ın sosyal medya hesabından parti unvanını kaldırması ve İYİ Parti paylaşımlarını silmesi dikkat çekerken, telefonlarını da kapattığı öğrenildi.

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Kulislerde 'Transfer' Hareketliliği: AK Parti'ye Katılacağı İddia Edilen Vekil Telefonlarını Kapattı
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İddiaya göre İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, önümüzdeki günlerde partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılacak. Transfer iddialarının ardından Gürban'ın sosyal medya hesabındaki değişiklikler dikkat çekti. Gürban'ın X hesabındaki profilinden 'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili' ifadesini kaldırdığı ve partiye ilişkin paylaşımlarını sildiği görüldü.

Kulislerde 'Transfer' Hareketliliği: AK Parti'ye Katılacağı İddia Edilen Vekil Telefonlarını Kapattı - Resim : 1
Mehmet Mustafa Gürban

TELEFONU KAPALI

Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Gürban'a ulaşamadıklarını belirtti. Kavuncu, "Kendisiyle görüşmek için bir iki kez telefon açtım ancak telefonu kapalı. İletişim kuramadığımız için şu an bir değerlendirme yapmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: tv100

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