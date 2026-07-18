Kulislerde 'Transfer' Hareketliliği: AK Parti'ye Katılacağı İddia Edilen Vekil Telefonlarını Kapattı
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor. Gürban'ın sosyal medya hesabından parti unvanını kaldırması ve İYİ Parti paylaşımlarını silmesi dikkat çekerken, telefonlarını da kapattığı öğrenildi.
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İddiaya göre İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, önümüzdeki günlerde partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılacak. Transfer iddialarının ardından Gürban'ın sosyal medya hesabındaki değişiklikler dikkat çekti. Gürban'ın X hesabındaki profilinden 'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili' ifadesini kaldırdığı ve partiye ilişkin paylaşımlarını sildiği görüldü.
TELEFONU KAPALI
Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Gürban'a ulaşamadıklarını belirtti. Kavuncu, "Kendisiyle görüşmek için bir iki kez telefon açtım ancak telefonu kapalı. İletişim kuramadığımız için şu an bir değerlendirme yapmam mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Kaynak: tv100
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