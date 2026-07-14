Özel Cephesinin Kurultay Hamlesine CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan Yanıt: 'Arınıp Gelenlerle Yapacağız'

CHP'de kurultay tartışması yeni bir aşamaya taşındı. Özgür Özel cephesinin mahkeme yoluyla olağanüstü kurultay istemesine CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan "Arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız" yanıtı geldi.

Son Güncelleme:
Özel Cephesinin Kurultay Hamlesine CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan Yanıt: 'Arınıp Gelenlerle Yapacağız'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla Özgür Özel'in Genel Başkanlık görevinden alınarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle başlayan kriz sürüyor. Olağanüstü kurultay için topladıkları 833 noter onaylı imzanın genel merkez tarafından işleme konulmadığını belirten muhalif delegeler, Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açarak partinin kurultaya götürülmesi için 3 kişilik 'Çağrı Heyeti' görevlendirilmesini ve acil tedbir kararı alınmasını talep etti.

'ARINMA' TEMALI YANIT

Özel cephesinin bu adımına yanıt geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öyle bir dünyadayız ki edepsiz edepliyi bastırır, haksız haklıyı astırır, kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar… Arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız…"

CHP’de Düğüm Mahkemede! Özgür Özel Ekibi 'Çağrı Heyeti' İçin Resmen BaşvurduCHP’de Düğüm Mahkemede! Özgür Özel Ekibi 'Çağrı Heyeti' İçin Resmen BaşvurduGüncel

Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Ya Tamam Ya Devam' Düellosu: 'Kaybeden CHP'yi Salsın!'Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Ya Tamam Ya Devam' Düellosu: 'Kaybeden CHP'yi Salsın!'Güncel

CHP'de İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen 9 Milletvekilinin Kaderi 20 Ağustos'taki Toplantıda Belli OlacakCHP'de İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen 9 Milletvekilinin Kaderi 20 Ağustos'taki Toplantıda Belli OlacakGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP
Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Adana'dan Seslendi: 'Mücadeleyi Sürdüreceğiz, Biz Kazanacağız' Özgür Özel'den Adana'dan Seslendi
Kılıçdaroğlu'ndan Çarpıcı Mesajlar: 'Hiç Kimsenin Partiden Ayrılma Lüksü Yok' Kılıçdaroğlu'ndan Çarpıcı Mesajlar
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Gözaltına Alınan Eski Futbolcu Nihat Kahveci Serbest Bırakıldı: Eşinden İlk Açıklama Geldi Eski Futbolcu Nihat Kahveci Gözaltına Alındı
En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu! Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Rakam Belli Oldu! Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda
Soruşturma Dosyasına Giren Şok Fotoğraf: Haluk Levent Kumar Masasında Haluk Levent Kumar Masasında
CHP’de Düğüm Mahkemede! Özgür Özel Ekibi 'Çağrı Heyeti' İçin Resmen Başvurdu Olağanüstü Kurultay Davası Resmen Açıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Ahbap Açıklaması: 'Kaçma Girişimi Üzerine Gözaltına Alındı' Adalet Bakanı Gürlek'ten Ahbap Açıklaması