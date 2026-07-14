Özel Cephesinin Kurultay Hamlesine CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan Yanıt: 'Arınıp Gelenlerle Yapacağız'
CHP'de kurultay tartışması yeni bir aşamaya taşındı. Özgür Özel cephesinin mahkeme yoluyla olağanüstü kurultay istemesine CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan "Arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız" yanıtı geldi.
CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla Özgür Özel'in Genel Başkanlık görevinden alınarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle başlayan kriz sürüyor. Olağanüstü kurultay için topladıkları 833 noter onaylı imzanın genel merkez tarafından işleme konulmadığını belirten muhalif delegeler, Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açarak partinin kurultaya götürülmesi için 3 kişilik 'Çağrı Heyeti' görevlendirilmesini ve acil tedbir kararı alınmasını talep etti.
'ARINMA' TEMALI YANIT
Özel cephesinin bu adımına yanıt geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öyle bir dünyadayız ki edepsiz edepliyi bastırır, haksız haklıyı astırır, kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar… Arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız…"
Öyle bir dünyadayız ki— Müslim Sarı (@muslimsarichp) July 14, 2026
Edepsiz edepliyi bastırır
Haksız haklıyı astırır
Kurultaya şaibe bulaştıranlar kurultay için çağrı yapar…
Arınıp gelenlerle tertemiz bir kurultay yapacağız…
Kaynak: Haber Merkezi