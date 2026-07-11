Özgür Özel'den Adana'dan Seslendi: 'Mücadeleyi Sürdüreceğiz, Biz Kazanacağız'

Özgür Özel, parti içindeki hukuk mücadelesini sürdüreceklerini ve iktidar yürüyüşünden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Özel ayrıca "Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız" ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel'den Adana'dan Seslendi: 'Mücadeleyi Sürdüreceğiz, Biz Kazanacağız'
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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, Adana'nın Pozantı ilçesi Tekir Yaylası'nda partililerle buluşup, esnafı ziyaret etti. Cadde boyunca kalabalıkla birlikte yürüyen Özel, bir traktörün römorkuna çıkarak vatandaşlara seslendi. Özel'in yürüyüşüne milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Özel, Çankaya Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonun siyasi bir hamle olduğunu savundu.

Geçmiş dönemlerde belediyelere yönelik soruşturmaların hukuki usuller çerçevesinde yürütüldüğünü kaydeden Özel, son dönemde yapılan yargı atamalarının ardından sürecin değiştiğini ifade etti. Operasyonun ardından programını yarıda kesmeyi düşündüğünü ancak çalışma arkadaşlarının tavsiyesiyle Adana programını sürdürdüğünü belirten Özel, "Bizi durdurmaya çalışanlara sesleniyorum; dimdik ayaktayız, bu da size dert olsun" diye konuştu.

'BİZ KAZANACAĞIZ'

2023 Türkiye genel seçimlerinin ardından yapılan istişareyle parti içinde değişim süreci yaşandığını kaydeden Özel, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin birinci parti olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "İktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğiz. Hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi durduramaz, sindiremez, söndüremezsiniz. Demokrasiye ve sandığa sahip çıkacağız. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Cumhuriyeti, demokrasiyi ve millet iradesini birlikte koruyacağız. Biz kazanacağız."

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Kaynak: ANKA

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