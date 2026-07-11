İntikam Yemini Eden Hamaney'den Ölüm Listesi: 'Yataklarında Huzurla Ölmeyecekler!'

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, suikast sonucu öldürülen babası Ali Hamaney’in defin işlemlerinin ardından dünyaya açık bir tehdit mektubu yayımladı. Bir ölüm listesi hazırladıklarını ima eden Hamaney, "O suçlular, yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek" diyerek suikast timlerine karşı doğrudan infaz sinyali verdi.

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İntikam Yemini Eden Hamaney'den Ölüm Listesi: 'Yataklarında Huzurla Ölmeyecekler!'
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ABD ve İsrail'in hava operasyonunda öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in defin töreninin tamamlanmasının ardından, yerine geçen oğlu ve İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney resmi sosyal medya hesapları üzerinden adeta bir "savaş ve intikam manifestosu" yayımladı.

Hamaney mesajında, “İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. Dünyanın özgür insanları yakın zamanda bu ilahi görevin bir bölümünü yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.

'LISTEDEKİ SUÇLULAR YATAKLARINDA HUZUR BULAMAYACAK'

Mesajında ayrıca, babası Ali Hamaney’in çizdiği yolda ilerlemeye söz verdiğini vurgulayan Hamaney, şunları aktardı:

“Suçlu katillerden her iki savaştaki şehitlerin ve senin temiz kanının intikamını alacağımıza söz veriyoruz. Baştan sona listede olan bu suçlular, yataklarında huzurlu bir ölüm isteğini kendileriyle birlikte mezara götürecek. Onlar bu işin şahsım veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını bilmeli. Biz olsak da olmasak da bu konu gerçekleşecek.”

30 Milyon Kişi Uğurladı: Ayetullah Ali Hamaney Suikasttan 4 Ay Sonra Meşhed'de Defnedildi30 Milyon Kişi Uğurladı: Ayetullah Ali Hamaney Suikasttan 4 Ay Sonra Meşhed'de DefnedildiDünya

Kaynak: AA

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