Sesi Yok, Motoru Yok, Havada Süzülüyor: Pentagon'un Gizli Arşivinden Çıkan Yeni UFO Dosyaları

ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Trump’ın talimatıyla 'Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)' ve 'Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)' ile ilgili yeni gizli belgeleri, ses kayıtlarını ve videoları kamuoyuna açtı. Texas'taki nükleer tesis ihlali dikkat çekti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), dünya genelinde milyonlarca insanı heyecanlandıran "Tanımlanamayan Uçan Cisim (UFO)" ve resmi adıyla "Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)" kayıtlarına ait yeni bir gizli belge serisini daha kamuoyuyla paylaştı.

CBS News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda UAP ve UFO ile ilgili devlet dosyalarının gizlilik derecelerinin kaldırılması ve kamuoyuna sunulması kapsamında Pentagon tarafından yeni belgeler yayımlandı.

Bu kapsamda yayımlanan toplam 40 dosyalık materyalin içinde belgeler, videolar, ses dosyaları ve resimler yer aldı.

NÜKLEER TESİSTE ALARM, İTİŞ SİSTEMİ VE SES YOK

Yayımlanan belgelerin birinde Eylül 2015'te, Texas eyaletinin Amarillo bölgesi yakınlarında "Pantex" olarak bilinen nükleer silah tesisi hava sahasını ihlal eden tanımlanamayan bir cisimle ilgili ifadeler yer alıyor.

Nükleer tesisin güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığı ve iki memurun söz konusu cismi takip ettiği belirtilen belgede, cismin ses çıkarmadığı ve üzerinde herhangi bir "itiş sistemi" tespit edilemediği vurgulanıyor.

'DEFORME OLMUŞ BİR BALON GİBİ SÜZÜLÜYORDU'

2020'ye ait bir videoda ise yaklaşık 3,5 ila 4 metre uzunluğunda bir cismin havada süzüldüğü görüntüler bulunuyor. Belgelerde yer verilen görgü tanığı ifadelerinde ise söz konusu cismin "deforme olmuş bir balona benzediği" kaydediliyor.

SÜREÇ MAYIS AYINDA BAŞLADI

ABD Başkanı Trump şubatta, ilgili bakanlıklar ve kurumlara uzaylılar ve UFO ile ilgili dosyaları tespit edip, yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıklamıştı. Pentagon, UFO ve UAP'lar hakkındaki belgelerin ilk serisini 8 Mayıs'ta paylaşmıştı.

"war.gov/UFO/" adlı siteden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Pentagon ABD Donald Trump
Son Güncelleme:
Orta Doğu'da İpler Koptu: İran Savaşı Bitirecek Mutabakatın İhlal Edildiğini Duyurdu Orta Doğu'da İpler Koptu: İran Savaşı Bitirecek Mutabakatın İhlal Edildiğini Duyurdu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kolombiya'da İsyancı Grup Havalimanını Vurdu Kolombiya'da İsyancı Grup Havalimanını Vurdu
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Hareketliliği: İşte Konuşulan O İsim
Çankaya Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 36 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı Çankaya Belediyesi'ne Operasyon
NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Diplomasisi! İki Büyük Krizi Önledi NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Diplomasisi! İki Büyük Krizi Önledi
Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada Bu Kafede Ev Sahibi Kediler: Kahve Kokusu ve Kedi Mırıltısı Bir Arada
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Memurlara İlave Tazminat Ödenecek! Şartlar Belli Oldu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Memurlara İlave Tazminat Ödenecek! Şartlar Belli Oldu