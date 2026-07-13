CHP'de İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen 9 Milletvekilinin Kaderi 20 Ağustos'taki Toplantıda Belli Olacak

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CHP YDK'si bugün saat 14.00’te Genel Merkez’de toplandı.

İHRAÇ KARARLARI 20 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞÜLECEK

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından, "kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak" YDK'ya sevk edilen 9 CHP milletvekilinin dosyalarının 20 Ağustos Perşembe günü görüşülmesine karar verildi.

Yüksek Disiplin Kurulu'na Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden İzmir Milletvekili Mahir Polat başkanlık yapıyor. YDK'da Başkan Yardımcısı Ahmet Ersen Özsoy iken Sekreter ise Sezgin Kaya olmuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun topladığı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Özgür Özel'e yakın 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle YDK'ya sevk edilmişti.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, bu vekillerin "Partideki tüm görevlerinden uzaklaştırılmalarına an itibariyle karar verilmiştir" demişti.

KİMLER İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ?

Kesin ihracı istenen isimler şöyle:

- CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın (9 vekil arasında tedbir kararı kaldırılan tek isim)

- Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

- Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

- Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

- İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

- Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

Partide Özgür Özel kanadı, ihraç talebiyle sevklerin ancak Parti Meclisi (PM) kararıyla yapılabileceğini ifade etmişti.

Kaynak: ANKA