Kılıçdaroğlu'ndan Çarpıcı Mesajlar: 'Hiç Kimsenin Partiden Ayrılma Lüksü Yok'

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'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tv100'de Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu'nun sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkan başlıklar şöyle:

* CHP'nin temel özelliği bu iç tartışmaların en çok yaşandığı partilerdir. CHP 100 yıllık bir partidir. Zaman zaman ayrılıklar olmuştur. Bu tartışmaları olağan karşılamak lazım. Tartışmalar partiyi diri tutar. İtiraz kültürü de vardır. İtiraz edenleri genel başkanlar mutlaka sonuna kadar dinlerler.

'CHP BÖLÜNMÜYOR'

* Bugünkü süreç geçmişte yaşadığımız süreçlere çok fazla benzemiyor. Daha önce de partiden ayrılanlar oldu. Her halükarda tarih bize CHP’nin kendi varlığını devam ettirebildiğini gösterdi. Partimiz kapatıldı, mal varlıklarına el koyuldu, genel başkanları hapse atıldı. Türkiye’nin entelektüel yapısı da en fazla CHP’yi tartışmıştır. Bunlar partinin bir anlamda Türkiye için vazgeçilmezliğini de gösterir. Bugünkü konu ise farklı bir şey. Türkiye’de bir ilk. CHP bölünmüyor, hayır.

'BUNU DİYEN CHP'Lİ, BEN DEĞİLİM'

* Mutlak butlan davasını açan ben değilim. İfade veren ben değilim. Bazı delegelerin iradelerinin satın alındığı iddiasıyla açıldı. Başka partili gelip bunu söylese suçlayalım ama söyleyen CHP’liler. Bir belediye başkanı para verdim diyor, öteki gittik eğlendik diyor. Bunu diyen CHP’li, ben değilim.

* Sanıldığı gibi mutlak butlan kararıyla ben gelmedim. 38’nci kurultayda şaibe olduğunu söylüyor mahkeme ve eski yönetim olduğu gibi geldi. Sadece ben gelmedim. Daha önce bana Mansur bey, Vahap bey ve Engin bey gelip bana bunu sordu. Mutlak butlan kararından çok önce. 100 yıllık partiyi kayyuma teslim edemeyiz dedim. Parti bizim partimiz, kirlilikten arınması lazım. Kimse parti içindeki şaibeleri, verilen paraları tartışmıyor. Kılıçdaroğlu niye kabul etti diye tartışıyorlar.

'PARTİYİ KURULTAY'A GÖTÜRMEK İÇİN GELDİK'

* Partiyi yeniden bir kurultaya götürmek için geldik. Kazık çakacak halimiz yok ya. 2 ayrı dava var. Biri istinafta karara bağlandı. Diğeri ise parayı dağıtanlarla ilgili dava. Eski yönetim mahkeme kararıyla geldi. İstifa eden kişiler istinaftan tebliğ de aldılar. Ardından bir kısmı istifa etti. Kendi iradeleri edebilirler.

* Mahkeme diyor ki: "Bu üyelerle kurultay yapamazsınız." Kurultay yaparsanız bir daha iptal edilecek. "Eskileri iptal ettim tekrar getiriyorsun" diyecek mahkeme. Kurultaydan niye çekiniyoruz ki. Delegeler ikna edilsin, söylensin. Mahkeme "Yeni delegelerle yeni kurultay" diyor.

* İstanbul’a çağrı heyeti atandı. 45 gün geçti. Seçim yapıldı mı? Yapılmadı, yine uzatıldı. Bir insan hukuk bilir. Mahkeme demiş ki: "38’nci kurultayda para hareketi oldu, yeni kurultay yapın" "Yeni üyelerle, iradesi sakatlanmayan üyelerle yapın" diyor.

ÖZEL MESAJI

* Özgür Bey'le (Özel) en son 1,5 ay önce konuştuk. Partiden ayrılmasına gerek yok, hangi gerekçeyle partiden ayrılıyor? Parti içinde mücadele edebilir. Ama parti içinde paralel yapı olmaz.

* ("Özel'e 'Ayrılmayın' çağrısı mı yapıyorsunuz" sorusu üzerine) Evet. Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yok. Grup toplantısını normalde kim yapar, Genel Başkan yapar. Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim, Genel Merkez'de yaptım. Burada fedakarlık bana düşüyor. Yapabilir grup toplantısı yapmak istiyorsa Özel yapsın. Ama hukuka, tüzüğe uygun değil. İstiyorsa yine yapsın.

TEPKİLERE YANIT

* ("Bu kadar tepki bekliyor muydunuz" sorusu üzerine) Hayır. Tepki gelebilir ama bu tepki saygı düzeyini aşmamalıdır.

'ŞİMDİ ARINMA ZAMANI' DİYORUM

* Sadece CHP için arınma demiyorum. Şimdi arınma zamanı diyorum. Siyaset kurumunun kirlilikten arınması lazım. Buna CHP de dahil. Milletvekillerinin tedbirli olarak disipline verilmesi de arınmanın ilk adımı. Bir il başkanını görevden aldık, 40 gazete için milyonlarca lira para vermişler. Yarın açıklayacaklar arkadaşlar. Naylon fatura olayı… Partinin ahlakıyla uyuşmayan kişileri arındıracağız.

* Onlar henüz yargılama aşamasındalar. Kişiler yargılanabilir. En başından beri belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanmasını savunuyorum. Yargılanmak başka bir şeydir. Belediye başkanlarımız hesap verebilir. Dosyalarına baktım. Bütün iddianameleri okudum. Sıradan iddianameler değil. Bir iddia üzerine dava açılmamış. İddianameler sıradan yazılmış iddianame olmanın ötesinde. Bu savcının iddianamesi. Bir de avukatın savunması olacak. CHP’de disiplin kurulu ayrıdır. Buradaki kararlar Parti Meclisi’ne gider. Bizim gönderdiklerimizden birini örneğin PM kabul etmedi. İBB davası siyasi bir dava değil.

İMAMOĞLU İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

* Görülen bir dava var. Davanın sonucunu bekleyeceğiz. Öyle bir düşüncemiz yok. Belediye başkanları için de bu geçerli.

(Çankaya Belediyesi operasyonuna neden sessiz kaldınız" sorusu üzerine) Kuşkularım vardı. Ayrıntıya girmeyeyim. Belediye başkanlarımız gidip yargıda kendilerini savunacaklar. Beraat edip gelecekler ben de onları kucaklayacağım. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Kendimi farklı bir yere koymuş olurum.

DOKUNULMAZLIK DEMİRTAŞ TARTIŞMASINA YANIT

* Ben vekil olsam, "Dokunulmazlığımı kaldırın, mahkemeye gidip beraat edip geleceğim" derim. Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Demirtaş’ın açıklaması vardı o dönemde, "Kaldırılsın" diye. Kurultayımızda, "Dokunulmazlıklar kalksın" diye kararlarımız var. O dönem kaldırılmasıyla ilgili dosya geldi, dokunulmazlıklar kaldırıldı. Yanlış olan ise şuydu: Dokunulmazlığı kaldırılan bir insanın tutuklanması doğru değil. Dokunulmazlığı kalkar tutuksuz yargılanabilir. Demirtaş’la en son 1-1.5 yıl önce görüştüm. Yarım saat civarında. Türkiye’nin sorunlarını, bölgedeki gelişmeleri konuştuk. Fırsat olduğunda yine ziyaret ederim Demirtaş'ı.

AHBAP'A OPERASYON VE HALUK LEVENT'İN GÖZALTINA ALINMASI

Çok şaşırdım.

DENİZ GÖKTAŞ 'CHP'Yİ SALIN' DE Mİ?

* Olayı ilk duyduğumda bu arkadaşımıza sahip çıkmamız gerektiğini düşündüm. Hakkında soruşturma açılınca da İstanbul’a geliyor. Orada protesto da edildim İşçi Partililer tarafından, sorun değil. Benimle aynı düşüncede olmasa bile hakkını ve hukukunu korumak zorundayım.

(CHP'yi salın) Öyle bir cümle olmadı. Öyle bir şey söylemedi. Ki söylese dahi ben hoş görüyle karşılarım. Dini duyguların istismarını doğru bulmam. Kişilerin inançları mizah konusu yapılmamalıdır. Ama siyasetçilerle ilgili ağır eleştiriler yapılabilir. Dünyanın her yerinde böyledir.

'CHP KENDİ İÇİNDE KAVGA EDER AMA YİNE CHP'YE OY VERİR'

* MYK üyelerine, yeni atanan il başkanlarının görevlerinin nasıl yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrol için görevlendirme yaptık. Önümüzdeki hafta içinde ziyaretlerini gerçekleştirecekler. Bizim de il gezilerimiz ve esnaf gezilerimiz olacak. CHP kendi içinde kavga eder tartışır ama sandığa gelince yine gider CHP’ye oy verir. Gerçekçi olalım. Gerçek CHP’li partisinin kimliğini korur ve CHP’liyim, der. Bu partiye herkesin saygı göstermesi ve sahip çıkması lazım. Yukarıdaki tartışmalardan tabanın uzak durması lazım.

BUTLAN SONRASI ANKET YAPTIRILDI MI?

* Bir anket yaptırmadım. Yeni parti iddiaları ve tartışılan oy oranları da doğru değil. Ama hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur.

MANSUR YAVAŞ'LA GÖRÜŞTÜ MÜ?

* Partinin politikasını partinin kurultayı belirler. Parti Meclisi, MYK ve Genel Başkan belirler ardından. TBMM grubu partinin politikasını belirleyemez. Onlar parti politikasını TBMM’de ve sokakta dillendirirler. Belediye başkanları ise partinin belirlediği politikayı alanlarında uygulamaya koyarlar. Belediye başkanları parti politikasını belirleyemezler. Kimin seçilip seçilmeyeceğini parti belirler. Mansur başkanla da Vahap Beyle de, Zeydan beyle de yüz yüze görüştüm. Görüşmekte bir sorun yok, görüşürsünüz. Eğer CHP’li bir belediye başkanıysa hepsi CHP’nin yanında yer alacak. CHP’nin bir kültürü vardır. Herkes bu kültürü bilecek.

PARTİNİN POLİTİKALARINI BELEDİYE BAŞKANLARI BELİRLEYEMEZ

* Partinin politikasını partinin kurultayı belirler. Ardından Parti Meclisi, MYK ve Genel Başkan belirler. TBMM grubu partinin politikasını belirleyemez. Onlar parti politikasını TBMM’de ve sokakta dillendirirler. Belediye başkanları ise partinin belirlediği politikayı alanlarında uygulamaya koyarlar. Belediye başkanları parti politikasını belirleyemezler. Kimin seçilip seçilmeyeceğini parti belirler.

İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

* Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasını açmak kadar saçma bir şey yok. Biz yıllardır bunu tartışıyoruz. Memleketin başka sorunu yok mu? Yeri zamanı gelince belirlenir. En baştan beri zamanında da "Ben adayım." diye hiçbir zaman demedim.

'ADAY GÖSTERİLİRSEM DÜŞÜNÜRÜM'

* Partiyi güvenli limana getireceğim, kaptan olarak. Kurultayda aday olan herkes özgürce aday olacak. Benim kurultay adaylığımı şimdiden bir şey söylemeyeyim. O gün geldiğinde bakarız. Ben hiçbir zaman aday olmadım adaylık dilekçesi vermedim. Aday gösterilirsem düşünürüm.

OFİSİNİZİN FİNANSMANINI NASIL SAĞLADINIZ?

* Vekil seçildiğim gün mal varlığımı siteme koydum. 27 buçuk yıllık bürokratik hayatımda en ufak bir şaibeyle karşı karşıya kalmadım. Hakkında en çok soruşturma yapılan kişiyim. Hiç çekinmedim, her yerde hesabını verdim. Kendimi kendim savundum, belgelerimi koydum ortaya.

* Milletvekili emeklisiyim ben. Korumaların yemeğini Genel Merkez karşılıyordu. Arabaları genel merkez veriyordu, teşekkür ettim kendilerine. Bir süre sonra Genel Merkez korumaların yemeğini ve arabaları kesti. İlk kez sizinle paylaşıyorum. Korumalar benim değil devletin korumaları. Bunların yemeğini niye kesiyorsunuz? Karşıdaki lokantayla anlaştık, gelen faturalarla ödedik. Bir iş insanı polislerin yemeğini ödedi. Bir başkası arkadaşlarımın aracı vardı onlar tahsis ettiler. Benim hiçbir masrafım yok ki. Evim var, kirada oturmuyorum. Çocuklarımın kendi gelirleri var zaten. Sadece benim değil, genel başkanların tamamının ofisi var. Ofis öyle çok para verilen bir yer değil.

73 İL BAŞKANININ SİZE KARŞI OLMASINA KARŞI İHRAÇ YOLU OLUR MU?

* Hayır. Öyle bir şey olmayacak. Genel Merkez'e gelip kurultay için dilekçe vereceklerdi. Karşılayın arkadaşlara, "Bahçeye kürsü koyun, kim konuşma yapacaksa yapsın." dedim. "Buraya nasıl gelirsin, nasıl dilekçe verirsin?" demedik. Biz CHP’yiz, herkes bizi eleştirebilir. Biz eleştiriden soyutlanmış kişiler değiliz, eleştiriden ders çıkarmalıyız.

ÖZGÜR ÖZEL’İ 4 BELEDİYE BAŞKANI İLE İLGİLİ UYARMASI

* Onlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var. Ekstra bir şey söylemeyeceğim. Onları Belediye Başkanı adayı olarak göstermemelerini söyledim ama olmadı, aday gösterdi. Belediye başkanı halkın çıkarları için çaba harcar. Belli kişilerin çıkarları için karar alıyorsanız olmaz. Özgür Özel ile başka konular da konuştuk ama anlatmam doğru olmaz. Sadece ben ve Özgür Özel’in bilmesi gerekiyordu bunu, böyle de oldu. Ben çok iyi niyetlerle görevimi devrettim ve benim gördüğüm aksaklıkları onun da görmesini istedim. Hangi belediye başkanlarıyla ilgili endişelerimin olduğunu görmesini istedim. Biz o isimleri bir dahaki seçimde aday göstermeyecektik. Neden bu isimlerin aday gösterildiği konusunu ise bilmiyorum, cevabını Özgür Bey bilir.

'13 SEÇİME GİRDİ HEPSİNİ KAYBETTİ' SÖYLEMİNE YANIT

*13 seçim olmadı, 2’si zaten referandum. Antalya’yı, Ankara’yı, Mersin’i Adana’yı kaybettik mi? Bunları kazandık. Oylarımız arttı kaybetsek de. Yüzde 20’lerdeydik, 38’lere kadar geldi partimizin oyları. Ki bazen iş birliği yaptık. Balıkesir, Denizli’yi İYİ Parti’ye verdik. İlk kez çoğu yerden, doğudan milletvekili çıkardık. Hala bize başarısız diyorlar. Başarının ölçüsü elbette ki iktidar olmaktır. CHP iktidarlara yön veren partidir. Tarihinde ilk kez toplumun bütün kesimleriyle ilişki kuran parti durumuna gelmiştir. İnançlı kesime de gitmiştir, başka kesimlere de gitmiştir. Bu nedenle pek çok belediyeden büyük başarı elde ettik. Bizim söylediklerimizi başarıyla yerine getirdi CHP’li belediyeler.

'SAVUNMA SANAYİMİZ ÇOK GÜZEL İŞLER GERÇEKLEŞTİRİYOR'

* Türkiye bir egemen gücün taşeronu olamaz. Türkiye bağımsız bir ülkedir. Bu coğrafya önemli bir coğrafyadır ve dominant bir güç olmak zorundadır. 'Osmanlı coğrafyası' dedim kıyamet koptu. Osmanlı coğrafyasıyla bizim kader birliğimiz, tarihsel birliğimiz, kültür birliğimiz var... 21’nci yüzyılda biz artık bu ülkelerle ticaret yapmak zorundayız, anlaşma yapmak zorundayız. Bizim Cumhuriyetçi özerklikten kastettiğimiz, Rusya’yla da Çin’le de bağlantı kurarız. Bir ülkenin taşeronu olmayız ama hepsiyle bağlantı kurarız. Egemen güçlerin taşeronu olsaydık o zaman farklı bir şey olurdu.

* Bu bağımsızlık felsefemiz de Mustafa Kemal Atatürk’ten geliyor. Atatürk her zaman Türkiye’nin bağımsızlığı için hareket etmiştir. Bugün de yeniden savunma sanayimiz çok güzel işler gerçekleştiriyor. Tamamıyla gurur duyuyorum, emeği geçen herkesin gözlerinden öpüyorum.

PARTİLİLERE ÇAĞRI

* Tüm partililere çağrı yapıyorum. Partinize sahip çıkacaksınız. Yukarıdaki tartışmaların parçası olmayacaksınız. Partililer partiye sahip çıkacaklar.

Kaynak: Haber Merkezi