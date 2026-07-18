Sultangazi'de Çökme Alarmı: 3 Katlı Bina Tahliye Edildi

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İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluşması ve sesler gelmesi üzerine bina sakinleri belediyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı nöbetçi mühendis ve teknik ekipler sevk edildi. Uzman ekipler tarafından binada yapılan incelemelerde, taşıyıcı kolonlarda ve duvarlarda derin çatlakların oluştuğu tespit edildi. Bina tedbir amaçlı tahliye edilerek mühürlendi.

'ÇARESİZ KALDIK'

Bina sakini Mehemet Çelik, "Binanın kolonlarında çatlaklar varmış. Belediyeden memurlar geldi. Pazartesi gününe kadar müsaade verdik biz onlara. Binanın kontrolü için gelecekler buraya. Binanın sağlam olup olmadığını bize net olarak söyleyecekler. Bina sakinleri akrabalarına gittiler. Ben de dünürümde kalıyorum. Çaresiziz, ortada kaldık" dedi.

Kaynak: DHA