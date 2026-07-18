Sultangazi'de Çökme Alarmı: 3 Katlı Bina Tahliye Edildi

Sultangazi'de kolonlarında derin çatlaklar oluştuğu ve sesler geldiği bildirilen 3 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edilerek mühürlendi.

Son Güncelleme:
Sultangazi'de Çökme Alarmı: 3 Katlı Bina Tahliye Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluşması ve sesler gelmesi üzerine bina sakinleri belediyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı nöbetçi mühendis ve teknik ekipler sevk edildi. Uzman ekipler tarafından binada yapılan incelemelerde, taşıyıcı kolonlarda ve duvarlarda derin çatlakların oluştuğu tespit edildi. Bina tedbir amaçlı tahliye edilerek mühürlendi.

'ÇARESİZ KALDIK'

Bina sakini Mehemet Çelik, "Binanın kolonlarında çatlaklar varmış. Belediyeden memurlar geldi. Pazartesi gününe kadar müsaade verdik biz onlara. Binanın kontrolü için gelecekler buraya. Binanın sağlam olup olmadığını bize net olarak söyleyecekler. Bina sakinleri akrabalarına gittiler. Ben de dünürümde kalıyorum. Çaresiziz, ortada kaldık" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Sultangazi
Son Güncelleme:
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara Depremi Çıkışı 'Risk Taşıyan Bölüm Kırıldı, 6'nın Altında Olabilir' Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Marmara Ezber Bozan Depremi Çıkışı
Suudi Arabistan'da Yangın Faciası: 4 Türk İşçi Hayatını Kaybetti Suudi Arabistan'da Yangın Faciası: 4 Türk İşçi Hayatını Kaybetti
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Yavuz Bingöl’den Kötü Haber: Konserini İptal Etti, Ameliyata Alınacak Yavuz Bingöl’den Kötü Haber! Ameliyata Alınacak
Kulislerde 'Transfer' Hareketliliği: AK Parti'ye Katılacağı İddia Edilen Vekil Telefonlarını Kapattı AK Parti'ye Katılacağı İddia Edilen Vekil Telefonlarını Kapattı
Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında 17 Yıl Sonra Gelen İtiraf: Enkazı Bulup Günlerce Beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu Soruşturmasında 17 Yıl Sonra Gelen İtiraf: Enkazı Bulup Günlerce Beklemişler
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Kamu Kurumlarında Üst Düzey Görev Değişikliği Kamu Kurumlarında Üst Düzey Görev Değişikliği
Ahbap Soruşturmasında Etkin Pişmanlıktan Yararlandı: Haluk Levent’in Sağ Kolu Alper Çelik’ten Şok İtiraf Ahbap Soruşturmasında Etkin Pişmanlıktan Yararlandı: Alper Çelik’ten Haluk Levent İtirafı