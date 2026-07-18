Şanlıurfa'da Feci Kaza! 2 Ölü, 8 Yaralı

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Şanlıurfa-Birecik kara yolu Halfeti yol ayrımında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 07 BJZ 451 plakalı otomobil ile 61 VS 428 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA