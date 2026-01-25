15 Yaşındaki Çocuk, Para Vermeyen Akranını Vurdu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray’da 15 yaşındaki A.K., sigara ve para istediği akranı Y.K.’nin olumsuz yanıt vermesi üzerine pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. Olay, Pınar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre A.K., arkadaşı A.O. ile motosikletle gezerken karşılaştıkları Y.K.’den para ve sigara istedi. Y.K.’nin talebi reddedip yoluna devam etmesi üzerine motosikletle takip edilen çocuk, A.K.’nin açtığı ateş sonucu başından ve sol omzundan yaralandı. İki şüpheli olay yerinden motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA