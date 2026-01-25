Diyarbakır’da Emniyet Binasına Saldırı! Valilikten Açıklama Geldi

Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'ne el yapımı patlayıcı atıldığını açıkladı. Olay sonrası maskeli 2 şüphelinin kaçtığı, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atan yüzleri maskeli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığı belirtildi.

Yapılan ilk incelemede, yüzleri maskeli 2 şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

