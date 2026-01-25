Diyarbakır'da Sisten Göz Gözü Görmüyor: Uçuşlar İptal

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kent genelinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.

Sis nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler, dörtlü flaşörlerini yakarak yol aldı. Görüşün düşmesiyle birlikte kent içi trafikte yavaşlama gözlendi. Diyarbakır Havalimanı’nda da olumsuz hava koşulları etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA