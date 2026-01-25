Türkiye'yi Hedef Alan 'IŞİD' Paylaşımına Yalanlama: DMM İşin Aslını Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’nin IŞİD’li teröristleri desteklediği ve kadınlara yönelik şiddete göz yumduğu iddialarıyla paylaşılan görüntülerin asılsız olduğunu duyurdu. Merkezden yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye’nin DEAŞ’lı teröristleri desteklediğini ve bu teröristlerin kadınlara yönelik şiddet uyguladığını iddia eden görüntüler ve paylaşımlar asılsızdır. Söz konusu görüntüler SDG saflarında yer alan kadın teröristlerin kaçarak Arap aşiret güçlerine teslim olmalarını içermektedir. Türkiye, bölgede DEAŞ terörüne karşı sahada en güçlü mücadeleyi veren yegâne ülkedir. Ülkemizi kasıtlı olarak hedef alan bu tarz dezenformasyonların kamuoyu tarafından dikkate alınmaması rica olunur.

Kaynak: Haber Merkezi