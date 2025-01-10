11 Kişinin Öldüğü Patlamada Skandal İddia: Birkaç Gün Önce Fabrika Yakınında İnsan Kolu ve Bacağı Bulunmuş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamaya dair Meclis'te düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken iddiaları kamuoyu ile paylaştı. Birkaç gün önce fabrikanın yakınında bulunan bir yokuşta insan kolu, fabrika içinde ise insan bacağı bulunduğunu iddia eden Çömez, şu ifadeleri kullandı:

"Allah aşkına siz nasıl iş yapıyorsunuz? Siz bu ülkenin insanlarına böyle mi sahip çıkacaksınız? Koskoca patlama yaşanmış, ortalık savaş yerine dönmüş, inanılmaz ihlalleriniz, beceriksizlikleriniz ve denetimsizlikleriniz var ve aradan haftalar geçmiş insanların kolları, bacakları başka yerlerden toplanıyor. Allah aşkına böyle bir skandal, böyle bir vahşet, böyle bir yetersizlik, böyle bir beceriksizlik olur mu? Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın kamuoyuna açıklama yapmasını rica ediyorum."

'İNANILMAZ BİR SKANDALDAN BAHSEDİYORUZ'

Çömez şöyle devam etti:

“Fabrikadaki patlama önce bir elektrik kaçağından kaynaklandı ve ardından tinerler alev aldı. Tinerlerden yansıyan alevler paletlerde bekleyen mermileri aldı. O gün orada 41 adet palet var. Ve o paletlerin üzeri mermilerle dolu. O kadar yoğun bir üretim yapıyorlar, o kadar yoğun bir talep var ki, üretilen mermileri ana depoya bile göndermişler. Çünkü harıl harıl üretim yapıyorlar. Mesai saatleri artmış, çalışanlar günde 16 saat çalışıyor. Hiçbir güvenlik önlemi doğru düzgün alınmamış ve iddia olarak söyleyeyim, ilk patlama alev alan orada olmaması gereken tinerlerden oluyor. Ondan sonra mermi çekirdeklerine yansıyor ki onların da orada olmaması gerekiyor. 41 adet palet var Ve bunlardan 9 adedi olay esnasında patlıyor. O patlamayla beraber havadaki toz bulutu da bir bomba haline geliyor ve koskoca işletme bir ateş topu halinde patlıyor. Patlamamış 32 palet mermi çekirdeği ise fabrikanın sahasında duruyor. İnanmayan varsa gidip baksınlar. Bunları art arda koyduğumuzda inanılmaz bir skandaldan bahsediyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi