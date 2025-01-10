Çankırı'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon... 3 Kişi Tutuklandı

Çankırı'da uyuşturucu imal edip ticaretini yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Çankırı'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon... 3 Kişi Tutuklandı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Çankırı-Kastamonu kara yolu Akçavakıf mevkiinde bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 8 bin 846 sentetik ecza hapı, bir miktar sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

'UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ'

Otomobildeki O.H. ve M.D. ile olayla bağlantısı olduğu ve Kastamonu'da yaşadığı tespit edilen A.S.H. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

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Kaynak: AA

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