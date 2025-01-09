26 Adrese Silah Kaçakçılığı Baskını: 15 Gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı silah üretimi ve ticareti yaptığı tespit edilen bir suç örgütü deşifre edildi.

Şüphelilerin yasa dışı yollarla silah ve mühimmat satışı yaparak gelir elde ettiği ve suç örgütlerine silah temin ettiği belirlendi. Bu kapsamda, zanlıların evleri, iş yerleri, araçları, depoları ve atölyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ele geçirilenler Özel harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan aramalarda, 102 tabanca, 59 tabanca şarjörü, 14 tüfek, 3 bin 709 tabanca fişeği, 192 tabanca sürgüsü ve 1 tabanca namlusu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında belirlenen 17 şüpheliden 15’i gözaltına alınırken, kaçak olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA