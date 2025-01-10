Kocaeli'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 2 Gözaltı

Kocaeli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde dün Kartepe ilçesinde bir iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada kaçak akaryakıt aktarımında kullanılan santrifüj düzenek ve 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken 2 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan gerekli adli işlemler yapıldı.

Kaynak: İHA