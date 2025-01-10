Taziye Çadırına Maskeli Silahlı Saldırı
Hatay'da taziye çadırına silahlı saldırı düzenlendi. Yüzleri maskeli motosikletli 2 saldırgan, 2 kişiyi yaraladı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına, motosikletli 2 şahıs tarafından silahlı saldırı yapıldı. Yüzleri maskeli olan 2 şahıs tarafından yapılan silahlı saldırıda, 2 şahıs yaralandı.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kendi evlerinin önünde yaralan 2 şahıs, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken şüpheli şahıslara yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA