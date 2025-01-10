Taziye Çadırına Maskeli Silahlı Saldırı

Hatay'da taziye çadırına silahlı saldırı düzenlendi. Yüzleri maskeli motosikletli 2 saldırgan, 2 kişiyi yaraladı.

Taziye Çadırına Maskeli Silahlı Saldırı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi'nde kurulan taziye çadırına, motosikletli 2 şahıs tarafından silahlı saldırı yapıldı. Yüzleri maskeli olan 2 şahıs tarafından yapılan silahlı saldırıda, 2 şahıs yaralandı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kendi evlerinin önünde yaralan 2 şahıs, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken şüpheli şahıslara yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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