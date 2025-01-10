Barakadaki Yangın Araçları Kül Etti, Faciadan Kıl Payı Dönüldü

Sultanbeyli Petrol Yolu Caddesi üzerinde öğle saatlerinde bir barakada yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, park halindeki otomobile sıçradı.

Bir vatandaş elindeki yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin de müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA