Bir Kadın Daha Böyle Öldürüldü: Hastanedeki Katliam Saniye Saniye Kamerada

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Afyonkarahisar oldu. Bir erkek önce tartıştığı kadını ardından kendini öldürdü. Dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz 7 Aralık da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Akbuğa (51) isimli şahıs, hastanedeki koridorda eski çalışanı Derya Kozak (37) isimli kadınla tartıştı.

Bir Kadın Daha Böyle Öldürüldü: Hastanedeki Katliam Saniye Saniye Kamerada - Resim : 1

Ardından şahıs, yanında getirdiği tabancayla kadına ateş açtı. Akbuğa daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Olay sonrası Kozak ve Akbuğa hayatını kaybetti.

Olay sonrası ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtları ise görenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde Akbuğa'nın önce Kozak ile bir süre konuştuğu ardından belinden çıkardığı silahla önce Kozak'ın ensesine, ardından da göğsüne ateşlediği daha sonra da kendi kafasına dayadığı silahla intihar ettiği görülüyor.

Bir Kadın Daha Böyle Öldürüldü: Hastanedeki Katliam Saniye Saniye Kamerada - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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