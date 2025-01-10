Firari Uyuşturucu Satıcısı Ekiplerden Kaçamadı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak düğmeye basıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Odunpazarı İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışma sonucunda, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti veya Sağlama' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahsın tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA