Askerlerin Sırrını Ortaya Çıkaran Keşif, Biri 4 Biri 8 Kollu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Hadrianopolis Antik Kenti'nde 5’inci yüzyıla ait amiral battı ve dama benzeri strateji oyunlarında kullanılan taşlar ortaya çıktı. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, 4 ve 8 kollu sembollerin olduğu taşlarla oynanan oyunların askerler tarafından yetenek geliştirmek için oynandığını söyledi.

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Karabük’ün Eskipazar ilçesi Budaklar köyünde Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda dikkat çeken bir keşif yapıldı.

Askerlerin Sırrını Ortaya Çıkaran Keşif, Biri 4 Biri 8 Kollu - Resim : 1

‘Karadeniz’in Zeugması’ olarak adlandırılan antik kentte 5’inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, bugünkü amiral battı ve dama benzeri strateji oyunlarında kullanılan taşlar bulundu.

Askerlerin Sırrını Ortaya Çıkaran Keşif, Biri 4 Biri 8 Kollu - Resim : 2

“ASKERLER TARAFINDAN OYNANIRDI”

‘Ludus Latrunculi’ ve ‘Duodecim Scripta’ oyunlarında kullanılan taşların üzerinde yuvarlak 4 ve 8 kollu sembollere rastlandı.

Stratejik amaçlı olduğu düşünülen oyunlara ilişkin değerlendirme yapan Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, şunları söyledi: Bu oyunlar genellikle askerler tarafından oynanırdı. Askerler, strateji yeteneklerini geliştirmek için bu tür oyunlardan faydalanıyordu. Ele geçirilen taşlar, antik dönemde bu oyunların ne kadar önemli olduğunu ve askeri karargahın Hadrianopolis'teki uzun süreli varlığını ortaya koyuyor.

Askerlerin Sırrını Ortaya Çıkaran Keşif, Biri 4 Biri 8 Kollu - Resim : 3

Kaynak: İHA

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