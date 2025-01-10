Bakan Tekin Pakistan’da Okul Açtı

Törende konuşan Bakan Tekin, Türkiye ile Pakistan arasındaki derin dostluk ve kardeşlik bağını vurguladı. Bu ilişkinin daha da güçlenmesi ve gelecek kuşakların bu dostluğa sahip çıkabilecekleri bir ortam oluşturmak istediklerini belirten Tekin, yeni eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen öğretim programlarında Türkiye-Pakistan dostluğunu pekiştirecek bir dizi değişiklik yapıldığını ifade etti.

Bakan Tekin, iki ülke dostluğunu geliştirmek için daha neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulunmak amacıyla Pakistan'a geldiklerini belirtti.

Kampüsün açılış törenine Bakan Tekin, Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif, Pencap Eyaleti Eğitim Bakanı Sikander Hayat, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve Pakistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA