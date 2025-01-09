Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan'da

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan’da Badşahi Cami’ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pakistan’ın önemli şehirlerinden biri olan Lahor’da bulunan Pakistan’ın milli şairi Muhammed İkbal’i kabri başında dualarla andık. Büyük düşünür ve şair Muhammed İkbâl’in mücadeleyle geçen hayatı, düşünceleri ve ilmî görüşleri farklı coğrafyalarda yaşayıp aynı düşünceleri paylaşan büyük kitlelerin tercümanı olmuştur. Bu vesileyle Muhammed İkbal’i rahmetle yâd ediyorum” açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA