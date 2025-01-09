Saklambaç Oynayan Çocuk Girdiği Yerden Çıkamadı
Batman’da arkadaşlarıyla oynarken saklanmak için girdiği iki duvar arasında sıkışan çocuğu, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkardı.
Olay, öğleden sonra Güneykent Mahallesi 3145'inci Sokak'ta yaşandı. Arkadaşlarıyla saklambaç oynayan çocuk, saklanmak için girdiği iki duvar arasında sıkışıp kaldı.
Çevredekiler çocuğu kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkaramayınca, durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İTFAİYE KURTARDI
Ekipler tarafından duvar kırılarak sıkıştığı yerden kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Kaynak: DHA