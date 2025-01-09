Saklambaç Oynayan Çocuk Girdiği Yerden Çıkamadı

Batman’da arkadaşlarıyla oynarken saklanmak için girdiği iki duvar arasında sıkışan çocuğu, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri çıkardı.

Saklambaç Oynayan Çocuk Girdiği Yerden Çıkamadı

Olay, öğleden sonra Güneykent Mahallesi 3145'inci Sokak'ta yaşandı. Arkadaşlarıyla saklambaç oynayan çocuk, saklanmak için girdiği iki duvar arasında sıkışıp kaldı.

Çevredekiler çocuğu kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkaramayınca, durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Saklambaç Oynayan Çocuk Girdiği Yerden Çıkamadı - Resim : 1

İTFAİYE KURTARDI

Ekipler tarafından duvar kırılarak sıkıştığı yerden kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Batman
Öğrenciler ve Veliler Dikkat! MEB, Gün Gün Paylaştı... İşte Yarıyıl Tatili Öncesi Yeni Program Öğrenciler ve Veliler Dikkat! MEB, Gün Gün Paylaştı
Pide Salonu Yapılmıştı! Trabzon'da 7 Yıl Önce Uçurum Kenarına Saplanan Uçak Davasında Flaş Gelişme Uçurum Kenarına Saplanan Uçak Davasında Flaş Gelişme
İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor
Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor