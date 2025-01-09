Öğrenciler ve Veliler Dikkat! MEB, Gün Gün Paylaştı... İşte Yarıyıl Tatili Öncesi Yeni Program

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen yıl okulların dönem bitimlerinden önceki son hafta öğrencilerin; sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" uygulaması kararını duyurmuştu.

Etkinliklerin tümü, Bakanlıkça e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'nde "merkezi etkinlik" olarak tanımlandı. Okullar, Sosyal Etkinlik Girişi Ekranı Merkezi Etkinlikler bölümünden bu etkinlikleri seçerek, etkinliği gerçekleştiren öğrenci/öğrencilerin bilgilerini modüle işleyecek. e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü'ne yapılan veri girişleri, öğrencilerin sosyal etkinlik içerikli karnelerinde de yerini alacak.

OKULLAR ETKİNLİK GÜNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLECEK

Bilgi yarışmalarından yetenek paylaşım saatine, hitabet oyunlarından sergilere, sosyal sorumluluk çalışmalarından, belgesel ve animasyon gösterilerine birçok etkinliğe yer verilen planlamalarla öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor.

"Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu"nda, gün gün örnek planlamalar yer aldı. Okullar, planda yer alan etkinliklerin gününü değiştirebilecek, etkinlik saatlerini okul ve çevre şartlarına göre belirleyebilecek. Faaliyet Haftası Yürütücü Heyeti, örnek etkinliklere ek olarak pek çok oyun ve etkinliği öğrenci, öğretmen, veli ve okul idaresi işbirliğiyle organize edebilecek.

İşte MEB'in gün gün planlaması:

13 OCAK PAZARTESİ

Yetenek Paylaşım Saati: Gönüllü öğretmen ve öğrenciler, ilgi duydukları alanlarda atölye çalışmaları, sunumlar veya söyleşiler düzenleyecek. İçerikler, okul ve müfredat dışı konulardan oluşacak.

Dilimizin Zenginlikleri-Hitabet Oyunları "Münazara": Öğrenciler, sınıf içinde hitabetlerini geliştirmeye yönelik oyunlardan biri olan münazara yapabilecek.

Bilgi Yarışması: Her okul kendi bilgi yarışması için sorular ve cevaplar hazırlayacak. Yarışmalar, aynı saatte her sınıfta gerçekleştirilecek.

14 OCAK SALI

Tecrübe Paylaşımı Söyleşileri: Öğrenciler, çeşitli meslek gruplarından uzman konuşmacıların yer alacağı etkinliklere katılabilecek.

Dilimizin Zenginlikleri-Hitabet Oyunları "Roller Tartışıyor": Öğrenciler, "roller tartışıyor" etkinliğinde bir konu üzerine tartışma yapacak.

Oyun Saati: Çeşitli kutu oyunları ve drama oyunlarının oynanacağı serbest zaman etkinliği planlanacak. Temel eğitim öğrencileri için MEB'in "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" dijital kitabı kullanılabilecek.

15 OCAK ÇARŞAMBA

Bir Fikrim Var Saati: Öğrenciler, dünya ve toplumsal konularda bilgi alışverişi yaparak kendi sorumluluklarını tartışacak.

Dilimizin Zenginlikleri-Hitabet Oyunları "Hitabet Yarışı": Her sınıftaki öğrenciler arasında, "hitabet yarışı" düzenlenecek.

Belgesel ve Animasyon Gösterimi: Öğretmenler ve okul idaresi tarafından yaş düzeyine uygun belgesel veya animasyonlar gösterilecek.

16 OCAK PERŞEMBE

İyiliği Paylaş Saati: Öğrenciler, yaptıkları bir iyiliği paylaşarak iyilik yapma kavramı üzerine konuşacak.

Dilimizin Zenginlikleri-Kelime Oyunları: Her sınıf düzeyinde "kelime oyunları" düzenlenecek.

Sergi: Dönem boyunca yapılan çalışmalar, dergi ve gazete tasarımları, fotoğraf veya resim kulüplerinin çalışmalarından oluşan sergi açılacak.

Öğrenciler, 17 Ocak Cuma günü karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulandığı ilkokul 1. sınıflarda ise karne yerine sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren "gelişim raporu" uygulamasına geçilecek.

Kaynak: AA