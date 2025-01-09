Şirin’in Annesinin Feryadı Yürekleri Yaktı: Beni de Öldürdü, Ben Yaşamıyorum

İstanbul Şişli’de bulunan Feriköy Mezarlığı’nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’ye cinsel istismarda bulunan ve daha sonra eşarpla boğarak ölümüne neden olan sanık Mustafa Örün’ün hakim karşısına çıktığı duruşmada karar çıktı.

Mahkeme sanık Mustafa Örün’ü ‘çocuğa ve kadına karşı suç delillerini gizlemek veya yok etmek amacıyla kasten öldürme’, ‘cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 51 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ANNE VE BABA FERYAT ETTİ

Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşma sonrası İstanbul Adalet Sarayı önünde konuşan acılı ailenin sözleri yürekleri burktu.

Şirin’in babası İbrahim Hanilçi, “Yüce adalet su serpti. Yalnız benim kızımı katletmedi o cani, bizi kızımla birlikte gömdü. Yüce adalete sonsuz teşekkürlerimi İstanbul emniyetine olsun, büro amirlerine, çocuk büro amirlerine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Benim kızımın katilini yakaladılar. Adalet onun hakkından geldi. Kızımın katilini gördüğümde o güne geri döndüm. Şu an 65. gündür ben kızımdan, yavrumdan uzağım. Onun hayaliyle kalkıp ne zamana kadar yaşayacağımı, ne zamana kadar düzeleceğimizi bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HAYALLERİMİZİN KATİLİ O ADAM”

“Kızım, bugün seni öldüren adamla yüz yüze geldim” diyerek feryat eden cılı anne Yeter Hanilçi ise, “Yüzüne bakamadım, gözlerimi kaçırdım. Ama döndüm baktım. Beni de öldürdü, hayallerimizin katilidir o adam, çocukların katilidir o adam. Benim yüreğim yanıyor, ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm. Onun böyle bir şey yapmaya hakkı yoktu” şeklinde konuştu.

Acılı baba ve anne açıklamaları sırasında gözyaşların ahakim olamadı.

NE OLMUŞTU?

31 Ekim'de Şişli Feriköy'de kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Küçük kızın cansız bedeni, Feriköy Mezarlığı'nda yapılan aramalar sonucunda bulunmuştu.

Kayıp kızlarını bulmak için yardım arayışına giren aile, bir televizyon programına katılarak halktan destek istemişti.

Olayın ardından bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gece saatlerinde gelen bir ihbar üzerine araştırmalarını belirli bir alanda yoğunlaştırmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 49 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alınmış, ifadesi sırasında suçunu itiraf etmişti. Şüphelinin yer göstermesi üzerine, minik Şirin'in cansız bedeni mezarlıkta bulunmuştu.

Kaynak: İHA