Lisede Yangın Paniği, Öğrenciler Dersteydi!

Hatay’ın Hassa ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Okulda bulunan öğrenciler yangın sebebiyle binadan tahliye edildi.

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Alınan bilgilere göre yangın, bugün öğle saatlerinde Hassa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çatısında çıktı.

Çatı katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Çok geçmeden olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Hassa İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ediyor.

Öte yandan, yangın esnasında okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi.

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Kaynak: İHA

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