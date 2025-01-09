Türkiye'den Suriye'ye Dönen Suriyelilerin Sayısı Belli Oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'de Esad döneminin sona ermesinin ardından ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısını 52 bin 622 olarak duyurdu.

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Türkiye'den Suriye'ye Dönen Suriyelilerin Sayısı Belli Oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cilvegözü Sınır Kapısında Suriye'ye Güvenli, Gönüllü, Onurlu ve Düzenli geri dönüşler konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Suriye'de Beşar Esad döneminin sona ermesinin ardından son 1 ayda Türkiye'den ülkelerine dönüş yapan Suriyelilerin sayısını 52 bin 622 olarak açıkladı.

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Bakan Bolat Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını AçıkladıBakan Bolat Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını AçıkladıSiyaset

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Suriye Ali Yerlikaya
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