Emekliler Kendi Helvasını Kavurdu: Allah Rahmet Eylesin

TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 ve memur emeklilerine ise yüzde 11,54 zamla emekliler için 2025 yılı maaşının 14 bin 469 lira duyuruldu.

EMEKLİLER KENDİ HELVALARINI KAVURDU

Tüm Emekliler Sendikası, yaptığı basın açıklamasıyla emekli maaş zamlarına tepki gösterdi. ''Emekliler öldü, Allah rahmet eylesin'' diyen emekliler, kendi helvalarını kavurarak eylem düzenledi. Emekliler adına açıklamayı ise Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu yaptı.

“EMEKLİ 14 BİN LİRAYLA NASIL HAYATTA KALABİLİR?”

''Devlet kaynaklarının emeklilere değil, şirketlere aktarıldığını'' ifade eden Ekşioğlu, şunları söyledi:

''Artık bıçak kemiğe dayandı. Emekliler olarak her gün yoksulluğa biraz daha itiliyoruz. Açlık sınırı 25 bin liraya dayanmışken bize verilen 14 bin 469 liralık maaşlarla nasıl geçineceğimizi soruyoruz. Bugün ülkemizde adalet sadece sözde kaldı. Rakamlar yalan söylemez. 2025 bütçesinde milyarlarca lira patronlara holdinglere teşvik olarak ayrıldı. Lüks makam araçlarına, uçaklara, şatafatlı törenlere servet harcandı. Zenginlerin borçları silinirken, emeklilerin faturaları ödenemez hale geldi. Hangi bütçe bize ayrıldı? Elektrik faturanızı 5 bin lira gelmiş, doğalgaz faturası 6 bin liraya ulaşmış bir emekli, 14 bin lira maaşla nasıl hayatta kalabilir? Pazarda bir kilo meyve almak bile lüks oldu. Emekli torununa bırakın harçlık vermeyi sofraya ekmek koyamaz hale geldi. Zengine teşvik milyarlarca lira, emeklinin maaşına zam 15,75. Biz artık bu düzeni kabul etmiyoruz. Halkın bütçesi halk için kullanılmalıdır.''

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN LİRA OLMALIDIR”

Emeklilerin maaşlarının en az 30 bin lira olması gerektiğini belirten Ekşioğlu, şu ifadeleri kullandı:

''Taleplerimiz net ve gerçekçi. En düşük emekli maaşı 30 bin lira olmalıdır. Açlık sınırının 25 bin lira, yoksulluk sınırının 72 bin lira olduğu bu ülkede 14 bin 469 lira maaş açlık ve sefalettir. Enflasyonun altında ezilen emekli için maaş artışı yeterli değildir. Refah payı mutlaka eklenmelidir. Ülkenin büyümesinden zenginler kadar emekliler de faydalanmalıdır. Sağlık hizmeti, ücretsiz olmalıdır. Bugün emekliler ilaçlarını almakta zorlanıyor. Muayene ücretlerini karşılayamıyor. Sağlık bir hak olmalıdır. İlaçlar ücretsiz hale getirilmeli, sağlık hizmetleri her herkes için erişilebilir olmalıdır. Lüks harcamalar durdurulmalıdır."

Kaynak: ANKA