Emekli Maaşı İptali, Faizi ile Geri Ödeme... SGK Tüm Emeklileri İncelemeye Aldı: e-Devlet'te 'S', 'Ş', 'K' Harflerini Görenin Uykuları Kaçacak

ÖDENEN MAAŞLARIN TAMAMI FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

Faruk Erdem konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Birincisi 'K', kontrollü demek. Sizin iş yerinizi ya da sizin sigortanızı kontrol ediliyor demektir. 'Ş' şüpheli anlamına geliyor, eğer 'Ş' harfi görürseniz hizmet dökümünüzde bu sefer sigortanız şüpheli hale gelmiştir. Bu iki harf çok tehlikeli değil" dedi. Ama eğer hizmet dökümünüzde 'S' harfi görüyorsanız işte o zaman SGK'ya borçlu çıkmanız an meselesi. Erdem "'S' harfi görürseniz hizmet dökümünüzde, artık iş bitmiş demektir, sizin sigortanız ya da iş yeri sahte olarak nitelendirilmiştir. Ödenen primler siliniyor. Eğer emekli olmuşsanız ödenen maaşlarının tamamı da faiziyle sizden geri alınıyor.