Emeklilerin Maaş Farklarının Yatacağı Tarih Belli Oldu: İşte SSK ve BAĞ-KUR Ödeme Takvimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Bu artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75’lik bir zam anlamına geliyor. Yapılan zam geçim derdinde olan milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğrattı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından zamlı emekli maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Yasal düzenlemeler ayın 17'sine kadar tamamlanırsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını ocak ayında alabilecek. Peki yetişmezse ne olacak? İşte detaylar...