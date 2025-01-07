Emeklilerin Maaş Farklarının Yatacağı Tarih Belli Oldu: İşte SSK ve BAĞ-KUR Ödeme Takvimi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’ye çıkarıldığını açıkladı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından zamlı emekli maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Emeklilerin maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu. İşte SSK ve BAĞ-KUR ödeme takvimi...
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Bu artış, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75’lik bir zam anlamına geliyor. Yapılan zam geçim derdinde olan milyonlarca emekliyi hayal kırıklığına uğrattı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından zamlı emekli maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Yasal düzenlemeler ayın 17'sine kadar tamamlanırsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını ocak ayında alabilecek. Peki yetişmezse ne olacak? İşte detaylar...
MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ
Normalde SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşları ayın 17'si ile 26'sı arasında yatıyor. Bu nedenle, zamlı maaşların Ocak ayında ödenmesi için yasal düzenlemenin 17 Ocak'a kadar tamamlanması gerekiyor. Ancak, düzenlemenin Meclis'te görüşülmesi ve onaylanması gibi süreçler göz önüne alındığında, bu tarihe yetişmesi pek mümkün görünmüyor.
MAAŞ FARKLARININ YATACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Düzenleme torba yasaya eklenecek ve konu Meclis gündemine gelecek. Düzenleme, Meclis Plan ve Bütçe Kurulu ve Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra imza için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Bu sürecin de yaklaşık 10-15 gün sürmesi bekleniyor. Yaklaşık iki haftalık süreç nedeniyle düzenlemenin bu ayın 17'sine kadar yetişemeyebileceği düşünülüyor.
Eğer yasal süreç bu tarihe kadar tamamlanmazsa, Ocak ayı maaşları ödemelerinde herhangi bir aksama yaşanmayacak. Zamlı maaş ödemelerinin, Şubat ayının ilk haftasında maaş farkı olarak hesaplara yansıması bekleniyor.