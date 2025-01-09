Doğum İzni Uzayacak mı? Sadece Anneler Değil Babalar da Kapsama Girdi: Düzenlemenin Detayları Ortaya Çıktı

Çalışan annelerin doğum izni hakkı için açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alarm veren doğum artış hızı sonrası 2025 yılını Aile Yılı olarak ilan etmişti. Bugün ilk adım atıldı. Nüfus Politikaları Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kurulda önemli mesajlar verdi. Yılmaz, doğum oranlarını artırmak ve ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kapsamlı düzenlemeler planladıklarını belirtti.

DOĞUM İZNİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK

Doğum izinlerinin artırılmasına yönelik çalışmalara değinen Yılmaz, “Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız” ifadelerini kullandı. Yılmaz çalışan ebeveynlerin desteklenmesi amacıyla ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırarak ailelerin yükünü hafifleteceklerini de kaydetti.

ÇALIŞAN KADINLAR İÇİN HANGİ DÜZENLEMELER YAPILACAK?

Nüfus artışını desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla çalışan kadınlara yönelik yeni teşviklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda:

Ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması,

Ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması,

Babalar için 6 ay ücretli, 6 ay ücretsiz izin hakkı tanınması,

Kamu çalışanlarına kreş desteği verilmesi,

Kreş imkanı olmayan bölgelerde parasal katkı sağlanması gibi düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

HAZİRAN AYINA KADAR BÜTÇE YARATILACAK

Planlanan teşvik ve desteklerin mali boyutu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından detaylı bir şekilde ele alınacak. Haziran’a kadar kaynak yaratılması amacıyla ek bütçe planlamaları yapılacak ve teşviklerin uygulanabilirliği değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi